Поставки Китаем бракованных микрочипов в Россию выросли в 20 раз

По его словам, причина заключается в том, что из-за прекращения сотрудничества зарубежных дистрибуторов с российскими партнерами последние стали налаживать каналы ввоза через неофициальных поставщиков.
О наличии проблемы также рассказал топ-менеджер крупного российского производителя электроники. Он пояснил, что дефицит компонентов, вызванный нарушением логистики из-за пандемии, в этом году усилился из-за санкций.
Собеседник «Ъ» заявил, что производители вынуждены закупать компоненты у неавторизованных поставщиков, которые не отвечают за качество продукции. В Минпромторге утверждают, что не получали информацию об увеличении бракованных поставок комплектующих.