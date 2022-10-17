Ученые: окраины Солнечной системы имеют рельефную структуру Это показали данные с трех космических аппаратов
Фоторепортажи
20Подведены итоги конкурса Nikon Small World 2022
14Победители конкурса EPSON International Pano Awards 2022
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
09:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Поставки Китаем бракованных микрочипов в Россию выросли в 20 раз

Доля поставляемых российским компаниям из Китая бракованных микросхем и компонентов с начала военных действий на Украине выросла с 2% до 40%, сообщил источник «Ъ» на рынке электроники.

Источник: Reuters

По его словам, причина заключается в том, что из-за прекращения сотрудничества зарубежных дистрибуторов с российскими партнерами последние стали налаживать каналы ввоза через неофициальных поставщиков.

О наличии проблемы также рассказал топ-менеджер крупного российского производителя электроники. Он пояснил, что дефицит компонентов, вызванный нарушением логистики из-за пандемии, в этом году усилился из-за санкций.

Собеседник «Ъ» заявил, что производители вынуждены закупать компоненты у неавторизованных поставщиков, которые не отвечают за качество продукции. В Минпромторге утверждают, что не получали информацию об увеличении бракованных поставок комплектующих.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Удовлетворить запрос общества». Силовиков готовят к мобилизации
Добровольцы не дошли до передовой. Что произошло под Белгородом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
технологии