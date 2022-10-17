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11:37 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ сообщил, что почти у каждого второго россиянина есть накопления

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Почти половина россиян (44%) имеет сбережения, этот показатель вырос на 14% по сравнению с 2010 годом, тогда о наличии накоплений сообщали 30% граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в понедельник на сайте организации.

Источник: Reuters

«Доля россиян, имеющих накопления, выросла с 2010 года в полтора раза (2010 год — 30%, 2022 год — 44%). Сегодня о наличии сбережений говорят преимущественно мужчины (50% против 38% среди женщин), молодые россияне 18−24 лет (47%) и россияне старшего возраста (53%); имеющие одно высшее образование или два (54−50%); жители городов-миллионников (53%) и граждане с высоким потребительским статусом (76%)», — говорится в сообщении.

Согласно материалам опроса, почти треть опрошенных (31%) сообщили, что не имеют возможности откладывать. За последние 10 лет этот показатель почти не изменился, в 2012 году не могли откладывать или копить 36% респондентов.

О невозможности откладывать чаще сообщают женщины (36%), среди мужчин об этом заявляют 26%. Среди граждан с низким потребительским статусом не могут откладывать 65% опрошенных, а также 45−59 летние граждане (39%).

Чуть больше трети откладывающих деньги россиян (69%), чаще всего делают это без какой-либо определенной цели, а 31% используют накопления как финансовую «подушку» и на «черный» день.

Цели накопления средств

Наиболее популярными целями для накоплений среди россиян являются ремонт квартиры или дома (19%), отдых или лечение (17%), а также накопление денег на старость (16%).

«Сегодня граждане почти в 1,7 раза чаще откладывают на всякий случай (+13 п. п., 31% против 18% в 2012 году), в два раза чаще — на ремонт (+10 п. п., 19% против 9% в 2012 году); в 1,6 раза увеличилась доля тех, кто откладывает на отдых или лечение (+6 п. п., 17 против 11% в 2012 году), старость (+ 6 п. п., 16% против 10% в 2012 году) и на покупку недвижимости (+4 п. п., 10% против 6% в 2012 году). Доля откладывающих средства, чтобы получать доход в виде процентов, выросла с 3% в 2012 г. до 9% в 2022 г.», — отмечает ВЦИОМ.

В материалах исследования отмечается, что за последние 10 лет россияне чаще стали говорить, что хотели бы получать доход в виде процента (17% в 2022 году против 5% в 2012 году). Такая модель распоряжения финансами не только стала привлекательнее в 3,4 раза, но и реализуют ее на практике в три раза чаще.

Всероссийский инициативный интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проводился 11 августа 2022 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет. Респонденты, отобранные по стратифицированной случайной выборке из вероятностной панели, заполняли вопросник онлайн.

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