«Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический орган страны, приказала компании PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. оставить зимние грузы для внутреннего использования», — заявили источники агентства, имея в виду СПГ.
Госкомпании и регулятор пока не комментировали агентству эту информацию.
Как добавляет агентство, такие шаги Пекина могут привести к сокращению поставок сжиженного газа в Европу и обострению энергетического кризиса там в случае холодной зимы.
Впрочем, источники агентства оговорились, что, с другой стороны, хотя продажи СПГ из Китая принесли некоторое «облегчение» европейским покупателям, быстро пополняющиеся запасы и рекордно высокие транспортные расходы снизили привлекательность повторных поставок топлива.
Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Тем самым они спровоцировали рекордную инфляцию и рост цен на топливо. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.