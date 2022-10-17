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13:26 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: Китай прекратит поставки СПГ в Европу ради внутреннего потребления

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Китайские власти запретили крупным государственным компаниям страны перестать перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) покупателям в Европе, а также в другие страны Азии, чтобы обеспечить зимний отопительный сезон в своей стране, сообщил Блумберг со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

«Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический орган страны, приказала компании PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. оставить зимние грузы для внутреннего использования», — заявили источники агентства, имея в виду СПГ.

Госкомпании и регулятор пока не комментировали агентству эту информацию.

У Китая крупные контракты на покупку СПГ у таких экспортеров, как США, и в этом году местные трейдеры перенаправили часть этих поставок в Европу из-за низкого спроса внутри страны, отмечает Блумберг.

Как добавляет агентство, такие шаги Пекина могут привести к сокращению поставок сжиженного газа в Европу и обострению энергетического кризиса там в случае холодной зимы.

Впрочем, источники агентства оговорились, что, с другой стороны, хотя продажи СПГ из Китая принесли некоторое «облегчение» европейским покупателям, быстро пополняющиеся запасы и рекордно высокие транспортные расходы снизили привлекательность повторных поставок топлива.

Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Тем самым они спровоцировали рекордную инфляцию и рост цен на топливо. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.

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