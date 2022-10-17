Силуанов считает, что сейчас неподходящее время для повышения налогов

«Мы договорились, что будем прибегать к мерам увеличения налогов на население не то что в крайнем случае — вообще его трогать не будем. Поэтому мне кажется, что вопрос увеличения налоговой нагрузки сейчас на граждан неактуальный», — сказал министр.
Ранее юристы напомнили россиянам о необходимости уплаты налогов до 1 декабря. Расчёт налога за квартиру, землю и транспорт производит ИФНС, граждане получают уведомления. Кроме того, один раз в жизни россияне имеют право получить от государства до 650 тысяч рублей. Эта сумма — возврат налогов, предусмотренный при покупке или строительстве недвижимости, а также при погашении ипотеки. Вычет можно получать в течение календарного года через работодателя или в отделении налоговой службы.