Ученые выяснили, когда вымерли все неандертальцыСогласно полученным данным, Homo neanderthalensis и Homo sapiens сосуществовали 1500 лет
Фоторепортажи
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
8ЧП на Крымском мосту
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
14:51 (мск), источник: Life.ru

Силуанов считает, что сейчас неподходящее время для повышения налогов

Министр финансов Антон Силуанов считает, что сейчас «далеко не самое подходящее время» для повышения налоговой нагрузки на граждан. Об этом он заявил на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Силуанов назвал налогообложение «очень чувствительным моментом».

Источник: Reuters

«Мы договорились, что будем прибегать к мерам увеличения налогов на население не то что в крайнем случае — вообще его трогать не будем. Поэтому мне кажется, что вопрос увеличения налоговой нагрузки сейчас на граждан неактуальный», — сказал министр.

Ранее юристы напомнили россиянам о необходимости уплаты налогов до 1 декабря. Расчёт налога за квартиру, землю и транспорт производит ИФНС, граждане получают уведомления. Кроме того, один раз в жизни россияне имеют право получить от государства до 650 тысяч рублей. Эта сумма — возврат налогов, предусмотренный при покупке или строительстве недвижимости, а также при погашении ипотеки. Вычет можно получать в течение календарного года через работодателя или в отделении налоговой службы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Какие гарантии, льготы и выплаты получат жёны мобилизованных
Зачем НАТО демонстрирует России "ядерные мускулы" на учениях Steadfast Noo
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
налоги