Клишас призвал ЦБ разобраться с отказами в кредитных льготах добровольцам

Добровольцы имеют такое же право на кредитные каникулы, как и контрактники, ЦБ должен дать разъяснения банкам, отказывающим в льготах. Об этом говорится в обращении главы комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрея Клишаса к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, опубликованном в телеграм-канале сенатора.
«В мой адрес начали поступать сообщения об участившихся случаях отказа банков в предоставлении кредитных каникул добровольцам, участвующим в специальной военной операции. Сотрудники банков мотивируют свой отказ якобы отсутствием в законе упоминания категории “добровольцы”, — говорится в обращении Клишаса.
Он пояснил, что действие закона об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам для призванных по мобилизации лиц распространяется как на участников спецоперации из числа военнослужащих по контракту, так и на тех, кто заключил контракт как доброволец.
Клишас попросил ЦБ «дать необходимые разъяснения кредитным организациям».
В телеграм-канале Клишас заявил, что права добровольцев нарушаются «в результате произвола со стороны кредитных организаций».
Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов в телеграм-канале рассказал, что поступают сообщения о фактах отказа в кредитных каникулах добровольцам.
«Сотрудники банков утверждают, мотивируя свои отказы, что эта категория (т.е. добровольцы) в законе не упоминается. Военные комиссары не в курсе проблемы, поэтому не по злому умыслу (наверное) могут ввести граждан в заблуждение в отношении этих так называемых каникул. Получив заверения от военкомов и отказ от менеджеров в банках, граждане начинают чувствовать себя обманутыми. Что, разумеется, вызывает негативные эмоции», — отметил Кабанов.
Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных контрактников и добровольцев 7 октября. Обязательства таких заемщиков по кредитам приостанавливаются на срок, на который был заключен контракт, либо на период участия в спецоперации плюс 30 дней. Этот период может продлеваться на период госпитализации военных из-за травм, полученных во время участия в спецоперации.