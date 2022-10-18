11:08 (мск), источник: Ведомости
Еще два киргизских банка приостановили обслуживание карт «Мир»
Киргизский банк «Доскредобанк» приостановил обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
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«С сегодняшнего дня (17 октября. — Прим. “Ведомостей”) приостанавливается прием и обслуживание карт НСПК “Мир” (Национальная система платежных карт) в Эквайринговой сети Банка», — говорится в публикации. Сроки возобновления работы с платежной системой и причины отказа от карт «Мир» не уточняются.
Аналогичное решение принял «Бакай банк». Представитель организации сообщила ТАСС, что это внутреннее решение организации. По ее словам, действие запрета «будет долгим». На сайте банке отмечается, что обслуживание карт Visa и «Элкарт» продолжает работать в штатном режиме.
14 октября карты «Мир» перестал принимать киргизский «Компаньон». Речь идет о приостановке приема карт, выпущенных «Сбербанком», «Внешторгбанком», «Промсвязьбанком», «Альфа банком» и др. От обслуживания карт «Мир» перечисленных банков отказались с 4 октября.
На сегодняшний день карты «Мир» принимают в Белоруссии, Южной Корее, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Армении, Южной Осетии и Абхазии.
До недавнего времени платежная система также работала в Турции, Вьетнаме и Узбекистане.
Ситуация изменилась, когда 15 сентября минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Сначала обслуживание российских карт приостановили турецкие банки Is Bankasi и DenizBank. Позже принимать карты «Мир» перестали вьетнамский BIDV, Народный банк Казахстана, а также банки Узбекистана и таджикистанский «Душанбе сити банк».
Кроме того, сотрудничать с российской платежной системой отказались в Шри-Ланке, об этом сообщил Центробанк страны. Еще весной 2022 г. республика была готова внедрить карты «Мир» на территории страны, однако в октябре из-за санкций США отказалась от этой идеи.