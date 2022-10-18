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23:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Владелец Zara подтвердил ведение переговоров по бизнесу в России

Испанская fashion-группа Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius), ушедшая из России в марте, сообщила, что ведет переговоры по бизнесу в РФ в поисках альтернатив.

Источник: РИА "Новости"

Ранее «Ъ» писал о возможной передаче Inditex местных активов партнерам из «дружественной» страны.

«С момента приостановки своей коммерческой деятельности в Российской Федерации в марте 2022 года компания Inditex следит за ситуацией на рынке, уделяя приоритетное внимание поддержанию максимально возможного уровня занятости своих сотрудников. С учетом этого Inditex анализирует различные варианты и проводит предварительные переговоры с заинтересованными сторонами относительно возможных альтернатив», — заявили в компании (цитата по ТАСС).

Подробностей в Inditex не привели. По данным источника «Ъ», компания может передать бизнес партнеру из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива. Однако Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, вероятно, полностью уйдут с рынка России. Другие бренды будут работать под новыми названиями.

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