Россия вошла в десятку стран с наибольшим числом сверхбогатых людей

Образование: Московский государственный областной социально-гуманитарный институт
Семейное положение: замужем, четверо детей
Основатель и собственник крупнейшего онлайн-ритейлера в России Wildberries. Татьяна Бакальчук создавала бизнес вместе с мужем Владиславом Бакальчуком, но с момента регистрации компании владела 100% ООО «Вайлдберриз». В конце 2019 года ее доля в компании снизилась до 99%, а супруг получил 1%. Оборот Wildberries в 2020 году вырос почти в два раза (на 96%) до 437,2 млрд рублей. За год пользователи онлайн-площадки сделали 323,8 млн заказов и купили более 575 млн товаров. В декабре 2020 года Wildberries запустила продажи в Израиле — теперь компания работает в 9 странах (России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии, Польше, Словакии и Израиле). Благодаря выходу на новые рынки компания за январь — октябрь прошлого года увеличила экспортный оборот на 89% до 17,1 млрд рублей. В топ экспортных товаров вошли медицинские маски, пастила без сахара, арахисовая паста, подгузники, футболки и книга «История России для детей».