Годовая инфляция в России за неделю замедлилась до 13,1%

В сегменте продовольственных товаров, как следует из данных, цены выросли на 0,08%, на прочие продукты питания цены снижаются вторую неделю подряд, сообщает Минэкономики. На непродовольственные товары цены не изменились. На туристические и регулируемые услуги цены снизились на 0,21%.
Среди продовольственных товаров, как следует из данных Росстата, выросли цены на куриные яйца на 1,9%, стерилизованное молоко — на 0,5%, сливочное масло — на 0,3%, говядину, поваренную соль — на 0,2%, куриное мясо — на 0,1%.
Снизились цены на гречневую крупу на 1%, сахар-песок — на 0,6%, подсолнечное масло — на 0,5%, сухие молочные смеси для детского питания, пшеничную муку, черный чай — на 0,4%, баранину — на 0,3%, пастеризованное молоко — на 0,2%, свинину, ржаной хлеб ржаной, водку — на 0,1%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,2%.
Среди медикаментов подорожали поливитамины на 0,7%, ренгалин — на 0,5%, валидол и эргоферон — на 0,4%, корвалол — на 0,3%, анальгин отечественный — на 0,1%, снизились цены на левомеколь на 0,3%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали сухие корма для домашних животных на 0,6%, туалетная бумага — на 0,3%, зубные пасты — на 0,2%, пеленки для новорожденных, туалетное и хозяйственное мыло, стиральные порошки — на 0,1%, снизились цены на детские подгузники на 0,1%.
Среди потребительских товаров подорожали телевизоры на 0,3%, сигареты с фильтром — на 0,2%, снизились цены на смартфоны на 0,7%. Цены на автомобильный бензин почти не изменились, на дизельное топливо выросли на 0,3%.