В «Роснано» назвали оптимальный вариант проведения реорганизации

«Наиболее целесообразным представляется изменение модели финансирования новых проектов через увеличение доли частного капитала. На первом этапе — в пропорции 1 к 4, с учетом интересов государства. Такая модель применяется в проектах с государственным финансированием. В частности, согласно правилам финансирования инвестиционных проектов средствами Фонда национального благосостояния, они не должны превышать 25% от общего объёма», — говорится в заявлении компании.
В «Роснано» отмечают, что ускоренная реализация всех активов исторического портфеля и отказ от инвестирования в новые проекты, на чем настаивает Минфин РФ, приведет к снижению поступлений от выходов из портфельных компаний и закрытию долговых обязательств с дополнительной нагрузкой на государственный бюджет из-за необходимости выплаты более чем 30 млрд рублей процентных платежей.
«Во многих активах доля участия “Роснано” значительна, иногда превышает контрольную — это позволяет реализовать сценарии частичной продажи и получить дополнительный возврат средств от роста стоимости через два-четыре года. Ускоренная реализация таких активов нерациональна», — отмечается в сообщении.
«Роснано» подготовило к продаже два десятка компаний из своего инвестиционного портфеля, отмечается в заявлении компании.
«К продаже подготовлены 20 компаний, в числе которых, в частности, активы в альтернативной энергетике. Команды будут переконфигурированы под новые смежные задачи. Например, накопленные компетенции планируется использовать в новых проектах по распределенной децентрализованной энергетике и промышленному хранению энергии», — говорится в заявлении.
При этом в Роснано отмечают, что компания остановила выход из критически важных для страны активов в машиностроении, медицине, химии, нефтегазовой отрасли, светотехнике и электронике, телекоммуникациях, энергетике, транспорте и ЖКУ.
«К ним относятся компании “Плакарт”, “Вириал”, “Оптиковолоконные системы”, “РМ Нанотех”, “Профотек”, “Русский кварц”, “НЭВЗ-Керамикс”, “Новомет”, “ЭЛВИС-НеоТек”, “НоваМедика”, “Фармсинтез” и ряд проектов фонда “Роснано-Синтез”. Перечисленные проекты получили одобрение профильных министерств и ведомств. Все они обладают наибольшим потенциалом роста, соответствуют Национальным целям развития РФ до 2030 года и могут стать альтернативными поставщиками востребованной рынком продукции, заместив ушедших иностранных игроков. Дальнейшие планы команды связаны с максимизацией их экономического потенциала. На базе этих компаний планируется создание отраслевых центров компетенций», — отмечается в заявлении.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что правительство в нынешних условиях не считает целесообразным выделять средства из госбюджета на содержание «Роснано».