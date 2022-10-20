Президент передал функции Ростуризма Минэкономики

Президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче функций агентства Минэкономики. Соответствующий документ опубликован в четверг. Теперь Минэкономики будет отвечать за выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правового регулирования в туризме, координировать реализацию приоритетных направлений, контролировать работу туроператоров и т. д.
В Минэкономики отметили, что имеют необходимые полномочия, которые позволят нарастить темпы развития туризма, и ожидают, что изменения позволят повысить эффективность реализации отраслевого нацпроекта. Там добавили, что экономика туризма обладает большим мультипликативным эффектом, объединяя 40 видов деятельности и свыше 2,5 млн человек.
Курировать туризм в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Передача функций Ростуризма Минэкономике, по его словам, позволит правительству «максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли». Он выразил уверенность, что глава Ростуризма Зарина Догузова «продолжит трудиться на благо отрасли и в дальнейшем».
Ростуризм создан в ноябре 2004 года в результате преобразования Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму. Первоначально агентство находилось в прямом подчинении правительству, в 2008 году было передано в ведение Минспорттуризма, в 2012 году — в Минкульт, в сентябре 2018 года — в Минэкономики. В 2020 году Ростуризм снова стал подчиняться правительству. Агентство занималось выработкой и реализацией государственной политики в сфере туризма, надзором за деятельностью туроператоров и профильной ассоциации «Турпомощь», отслеживало тенденции туристического рынка и т. д. С февраля 2019 года пост главы Ростуризма занимала Зарина Догузова.
Эксперт по туризму Алексей Кожевников считает, что к упразднению Ростуризм привел комплекс факторов. К работе ведомства постоянно возникали нарекания со стороны бизнеса, также отправной точкой мог послужит публичный конфликт в рамках Восточного экономического форума, указывает он. На полях последнего впервые прозвучала идея создания отдельного министерства туризма и перераспределения существующего в рамках нацпроекта бюджета на строительство инфраструктуры.
«Здесь многое зависит от реальных результатов работы, личных ресурсов и окружения человека», — рассуждает он.
Один из крупных игроков рынка внутреннего туризма пояснил «Ъ», что профессиональному сообществу пока трудно дать оценку решению властей. Так, источник «Ъ» считает существующую команду Ростуризма эффективной, опасаясь, что ее упразднение снизит темпы реформирования отрасли. Но также он признает, что объем ресурсов и аппаратный вес Минэкономики значительно выше, что может стать плюсом. Одновременно источник «Ъ» отмечает, что если куратором отрасли в правительстве останется Дмитрий Чернышенко, то ощутимых изменений в принципе может не произойти.
Александра Мерцалова, Анатолий Костырев