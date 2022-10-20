11:49 (мск), источник: © РИА Новости
Минцифры вынужденно приостановило подключение школ к Wi-Fi
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Минцифры РФ вынуждено приостанавливает подключение школ к Wi-Fi, заявил глава министерства Максут Шадаев.
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«Программы, которые мы вынужденно приостанавливаем — это Wi-Fi в школах», — сказал Шадаев во время заседания комитета Госдумы по бюджетной политике. Он добавил, что сейчас уже 9 тысяч школ полноценно подключены к Wi-Fi.
«Мы договорились с Кравцовым (министр просвещения Сергей Кравцов — ред.), что посмотрим, как практика используется, отработаем эти моменты и вернемся к рассмотрению этого вопроса», — добавил он.
В конце августа Кравцов заявил, что использовать мобильные телефоны на уроках с нового учебного года будет нельзя. Он добавил, что в случае чрезвычайной ситуации, если надо будет позвонить родителям, следует обратиться к учителю.
В начале сентября в Telegram-канале «Госуслуги: для родителей» появилось сообщение, в котором пояснялось, что российские школьники смогут пользоваться телефонами на переменах и для экстренной связи, никаких нововведений по использованию гаджетов в школе больше нет.