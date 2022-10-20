Bloomberg: правительства Европы контролируют лишь 10% запасов газа в ПХГ

Остальные 90% запасов контролируются международными торговыми, энергетическими и промышленными компаниями, которые, как отмечает агентство, могут свободно продавать газ тому, кто предложит лучшую цену.
В консалтинговой компании Wood Mackenzie предупредили о падении запасов в хранилищах к весне до 10%, если зима будет холодной, что неизбежно спровоцирует возобновление борьбы за поставки в преддверии следующей зимы.
Для минимизации рисков правительства стран могут ввести режим ЧС, что позволит газовым операторам контролировать перекачку газа из хранилищ. Подобные меры могут оставить некоторые страны наедине с нехваткой запасов, отмечает Bloomberg.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 сентября заявляла, что даже с учетом нынешнего снижения зависимости от российского газа с 40% в январе 2022 г. до 9% в сентябре запасов в ПХГ не хватит, чтобы окончательно отказаться от газа из РФ. На фоне приостановки «Северного потока» несколько стран Евросоюза начали использовать газ из подземных хранилищ. В том же месяце глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия не сможет пережить зиму без российского газа. Хотя его поставки в страну сохраняются, однако ряду стран Европы будет невозможно справиться с отсутствием импорта энергоносителей из РФ.
В начале сентября «Газпром» сообщил, что последняя газоперекачивающая турбина, которая была остановлена для проведения планово-предупредительных работ 31 августа, не возобновит работу 2 сентября, как предполагалось. После этого прокачка газа по «Северному потоку» была остановлена полностью.