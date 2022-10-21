Счёт заблокирован: Как сейчас пропадают деньги при переводах и что нужно сделать, чтобы их вернуть

Подводные камни денежных переводов
Второй месяц подряд крупные банки обращают внимание на увеличение числа денежных переводов. В первую очередь трансграничных. Впрочем, чем больше операций делают клиенты, тем больше жалоб у них появляется.
— Открытие счёта в иностранном банке — одна из самых востребованных услуг у россиян в последние полгода. Однако проблем, с которыми в такой ситуации сталкиваются клиенты, достаточно много. Они не ограничиваются более строгой проверкой со стороны служб безопасности банков в момент принятия решения об открытии счёта. В дальнейшем деньги могут просто заблокировать. И это системная проблема. Разблокировать счёт невозможно без личного посещения банка. Распространённым явлением, например для казахских банков, является приостановление операций по счетам россиянина даже при входящих переводах со своего же счёта в российском банке, — об этом рассказал управляющий партнёр юридической группы «Совет» Владислав Овчинников.
Если перевод прошёл валютный контроль в банке-отправителе, не факт, что он дойдёт до банка-получателя, особенно если мы говорим о переводах через SWIFT. Грешить на западных участников рынка не стоит. У платёжных систем и участников финансового рынка на фоне геоэкономического обострения весьма усложнился комплаенс (соответствие внутренним и внешним требованиям). На его фоне перевод даже нескольких сотен долларов в рублёвом или другом эквиваленте может застрять. Об этом рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
Главный канал коммуникации по любым проблемам, связанным с денежными переводами, — это банк-отправитель.
Многих проблем можно избежать, если ответственно отнестись к его выбору. Стоит доверять только крупным, проверенным банкам. Впрочем, и к выбору банка-корреспондента тоже стоит относиться внимательно. У многих из них может быть плохая репутация в отношении именно денежных переводов. Лучше заранее посмотреть отзывы и понять, услугами каких кредитных организаций лучше не пользоваться.
Причём надо смотреть отзывы о переводах именно в конкретную страну, потому что опыт работы с разными странами у разных банков может отличаться.
Также проблемы могут возникать и в зависимости от суммы перевода. Чем она меньше, тем выше шанс на успех.
Бывает так, что небольшие суммы проходят легко, а с более крупными возникают проблемы, так как они попадают в поле зрения службы безопасности банка. Если есть возможность, то лучше делать небольшие переводы и не подряд.
Не будет лишним и написать назначение платежа. Чем проще и понятнее цель перевода, тем выше вероятность, что он пройдёт без проблем.
Что делать, если заблокирован счёт или перевод не прошёл
Владислав Овчинников рассказал, что разблокировать счёт можно, только лично посетив отделение банка, в котором он был открыт. Ни удалённое общение с менеджерами, ни посещение банка уполномоченным лицом с доверенностью проблему не решают.
— В большинстве случаев, блокируя счета, банк действует в пределах своих полномочий. Они предусмотрены правилами банковского обслуживания и договорами на обслуживание банковского счёта. При этом отказ от общения с лицом, представляющим интересы владельца счёта на основании корректно оформленной и заверенной доверенности, не всегда правомерен. Однако на практике решить проблему с зависшими на иностранном счёте деньгами гораздо проще, согласившись на условия кредитной организации. Оспорить действия в иностранной юрисдикции достаточно сложно, — добавил Владислав Овчинников.
Андрей Лобода отметил, что только при подаче заявления банк начнёт искать пропавший платёж, делая запрос в банк-получатель. Если повезёт, то в течение одного дня вопрос могут прояснить.
— Всё-таки в данном случае мяч на стороне банков. Им придётся сейчас повысить уровень клиентской поддержки и эффективность работы каналов при переводе денег частных лиц за рубеж. На фоне сбоев клиенты будут обращаться к другим электронным сервисам. Причём внебанковским, — добавил Андрей Лобода.
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