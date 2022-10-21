Предсказавший кризис 2008 года Рубини прогнозирует ситуацию в экономике хуже, чем в 1970-х

В подкасте Odd Lots Нуриэль Рубини заявил, что на экономику повлияли, в частности, коронавирус и российская военная операция на Украине. Кроме того, он перечислил еще 11 факторов, оказавших негативное влияние. В их числе: протекционизм, деглобализация, перенос производства из Китая в Европу и США, старение населения, ограничение миграции, ухудшение отношений Вашингтона и Пекина, геополитические риски, изменение климата, кибервойны, неравенство в доходах, дедолларизация.
По мнению Рубини, в итоге возникнет «стагфляционный долговой кризис, худший со времен 1970-х, худший после мирового финансового кризиса». «Проблема, с которой мы столкнулись, заключается в том, что если вы боретесь с инфляцией, то это приведет не только к рецессии, а идея, что рецессия будет краткосрочная и неглубокая — ванильная, заурядная — совершенно бредовая. Я имею в виду — это полный бред, потому что уже образовались задолженности, которых мы никогда не видели во время предыдущих рецессий», — пояснил он.
Экономист считает, что «оптимальным ответом» было бы избегать расшатывания инфляционных ожиданий.
В июньском прогнозе Европейского центрального банка (ЕЦБ) сценарий стагфляции в Европе оценивался как маловероятный. При этом в ЕЦБ ожидали роста инфляции и экономической неопределенности. В докладе Центробанка РФ говорилось, что глобальная стагфляция для России будет означать в первую очередь снижение цен продажи нефти Urals в 2023—2024 годах в среднем до $35 за баррель. Это эквивалентно усилению спада экспорта в 2023 году на 26−30%, дальнейшему обвалу импорта и схлопыванию счета текущих операций ($39 млрд профицита в 2023 году). Эксперты ООН тоже считают, что риски наступления мировой стагфляции не так высоки.