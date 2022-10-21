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17:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Предсказавший кризис 2008 года Рубини прогнозирует ситуацию в экономике хуже, чем в 1970-х

Американский экономист Нуриэль Рубини ожидает, что мир столкнется не только с резким ростом инфляции, но и со стагфляцией. По его мнению, ситуация в мировой экономике будет хуже, чем во время нефтяного кризиса 1970-х годов в Западной Европе. Рубини известен тем, что предсказал экономический кризис 2008 года.

Источник: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В подкасте Odd Lots Нуриэль Рубини заявил, что на экономику повлияли, в частности, коронавирус и российская военная операция на Украине. Кроме того, он перечислил еще 11 факторов, оказавших негативное влияние. В их числе: протекционизм, деглобализация, перенос производства из Китая в Европу и США, старение населения, ограничение миграции, ухудшение отношений Вашингтона и Пекина, геополитические риски, изменение климата, кибервойны, неравенство в доходах, дедолларизация.

Будет хуже, чем в семидесятых. Это не просто краткосрочное явление… Я не верю центральным банкам, когда они говорят, что мы будем бороться с инфляцией любой ценой, даже если будет рецессия, даже если будут жесткие последствия: во-первых, это будет не короткая и неглубокая рецессия, будет хуже, а затем возникнут финансовые трудности, финансовый и долговой кризисы.

Нуриэль Рубини (цитата по Bloomberg)
экономист

По мнению Рубини, в итоге возникнет «стагфляционный долговой кризис, худший со времен 1970-х, худший после мирового финансового кризиса». «Проблема, с которой мы столкнулись, заключается в том, что если вы боретесь с инфляцией, то это приведет не только к рецессии, а идея, что рецессия будет краткосрочная и неглубокая — ванильная, заурядная — совершенно бредовая. Я имею в виду — это полный бред, потому что уже образовались задолженности, которых мы никогда не видели во время предыдущих рецессий», — пояснил он.

Экономист считает, что «оптимальным ответом» было бы избегать расшатывания инфляционных ожиданий.

Но если вы поступаете правильно, вы столкнетесь с двумя проблемами. Во-первых, возникает рецессия, которая становится неприятной. Во-вторых, у вас финансовый и долговой кризисы, которых вы раньше не видели. И это приведет к тому, что центральные банки ослабеют… Нас ждет неприятная рецессия, неприятная стагфляция и еще один серьезный финансовый кризис. Думаю, это базовый прогноз.

Нуриэль Рубини
экономист

В июньском прогнозе Европейского центрального банка (ЕЦБ) сценарий стагфляции в Европе оценивался как маловероятный. При этом в ЕЦБ ожидали роста инфляции и экономической неопределенности. В докладе Центробанка РФ говорилось, что глобальная стагфляция для России будет означать в первую очередь снижение цен продажи нефти Urals в 2023—2024 годах в среднем до $35 за баррель. Это эквивалентно усилению спада экспорта в 2023 году на 26−30%, дальнейшему обвалу импорта и схлопыванию счета текущих операций ($39 млрд профицита в 2023 году). Эксперты ООН тоже считают, что риски наступления мировой стагфляции не так высоки.

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