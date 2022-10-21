Потолок цен на российскую нефть от G7 оказался почти бесполезным

Ограничения цен на экспортируемую российскую нефть со стороны стран, входящих в G7 и Евросоюз, должны вступить в силу 5 декабря и подразумевают запрет на ее транспортировку по морю третьим странам, в случае, если стоимость нефти на борту выше предела. Однако, 80−90 процентов российской нефти смогут идти в обход этого механизма и опасения по этому поводу «небезосновательны», заявил Reuters представитель Минфина США.
В результате, по оценкам экспертов, снизить нефтяной экспорт из России удастся лишь на 600 тысяч — 2 миллиона баррелей в сутки, при том, что в сентябре страна экспортировала порядка семи миллионов баррелей в сутки. Это также приведет к сокращению предложения нефти в мире на один-два процента, что станет причиной нового витка роста цен на «черное золото» и инфляции в преддверии мировой рецессии, отмечает Reuters.
19 октября стало известно, что один из крупнейших импортеров российской нефти — Индия — все-таки подумает над присоединением к предложению западных стран о потолке цен на нее. Ранее США несколько раз пытались убедить Индию поучаствовать в механизме, но страна также не торопилась давать согласие.