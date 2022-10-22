Pfizer повысит стоимость вакцины от COVID-19 в четыре раза

Компания ожидает, что коммерческие продажи вакцины от COVID-19 начнутся уже в следующем году. Сейчас правительство США платит Pfizer по $30,5 за одну дозу вакцины в рамках второго контракта с компанией. По условиям первого контракта стоимость одной дозы составляла $19,5.
По оценкам аналитика Wells Fargo Мохита Бансала, которого цитирует Reuters, повышение цены на вакцину может обеспечить Pfizer от $2,5 млрд до $3 млрд выручки в год. По его словам, эксперты ожидали намного более низкие цены на вакцину — около $50 или хотя бы $80 за дозу, по которой Pfizer продает ее в ряде стран с высоким уровнем доходов.
Эксперты также ожидают, что примеру Pfizer последуют теперь и другие производители вакцин от COVID-19, включая Moderna и Novavax, и, возможно, обозначат будущие цены на свою продукцию примерно в том же диапазоне.
Между тем представители общественной организации People`s Vaccine Alliance, выступающей за бесплатный доступ к вакцинации от COVID-19, назвали повышение Pfizer цен непристойным. Издание The Daily Beast цитирует слова советника этой организации Джулии Косгей, которая сообщила, что, по оценкам экспертов, производство одной дозы вакцины обходится Pfizer всего в $1,18. «В то время как работники здравоохранения и уязвимые люди в развивающихся странах остаются непривитыми, Pfizer бесстыдно обирает население, требуя все бОльшие суммы», — заявила она.