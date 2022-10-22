Украина выступила за продление зерновой сделки

На заседании Совета Безопасности ООН Кислица рассказал, что экспорт украинского зерна уже способствовал стабилизации глобальных рынков и снижению цен. По его словам, украинские власти поддерживают продление экспорта на период после 22 ноября. После этой даты истекает первоначальный срок в 120 дней, предусмотренный соглашением.
Ранее о продлении зерновой сделки высказался первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он заявил, что не стоит быть слишком оптимистичными на этот счет.