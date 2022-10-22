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02:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина выступила за продление зерновой сделки

Киев выступает за продление договоренностей об экспорте зерна по Черному морю. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Его слова приводит ТАСС.

Источник: Reuters

На заседании Совета Безопасности ООН Кислица рассказал, что экспорт украинского зерна уже способствовал стабилизации глобальных рынков и снижению цен. По его словам, украинские власти поддерживают продление экспорта на период после 22 ноября. После этой даты истекает первоначальный срок в 120 дней, предусмотренный соглашением.

Ранее о продлении зерновой сделки высказался первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он заявил, что не стоит быть слишком оптимистичными на этот счет.

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