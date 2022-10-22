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21:18 (мск), источник: Ведомости

Россия в ближайшие недели предоставит Белоруссии кредит в размере $1,5 млрд

В ближайшие недели Россия и Белоруссия завершат оформление кредита для белорусской стороны на реализацию проектов в сфере импортозамещения на $1,5 млрд, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера России Алексея Оверчука.

Источник: Reuters

«По кредиту, который известен как $1,5 млрд, договоренности есть. В принципе, он мог бы быть уже подписан, но пока не завершены бюрократические процедуры. У нас ожидается их завершение на следующей неделе. В Белоруссии они тоже должны быть завершены, но, может быть, чуть подольше, чем у нас», — сказал он. Вице-премьер добавил, что об увеличении размера кредита речь не идет, но «из-за сроков использования денег разницы возможны», поскольку заем будет предоставлен в рублях эквивалентно $1,5 млрд.

О том, что Россия выделит Белоруссии $1,5 млрд на импортозамещение, президент республики Александр Лукашенко сообщил в июне. В конце мая, выступая на первом Евразийском экономическом форуме, президент России Владимир Путин сказал, что у страны есть возможность работать с Белоруссией по целому ряду направлений, связанных с кооперацией, писал ТАСС. Белоруссия, по его словам, сохранила важные для РФ компетенции, в числе которых микроэлектроника. О согласовании сторонами выделения Минску кредита 6 октября Оверчук рассказал «РИА Новости».

В начале сентября Лукашенко заявил, что Минск может получить порядка $2 млрд от России на совместные проекты по импортозамещению.

В конце 2021 г. вице-премьер Белоруссии Николай Снопков сообщал, что в 2022 г. Белоруссии предстоит погасить $3,3 млрд, а в 2023 г. — $4,7 млрд внешних долгов вместе с обслуживанием. Общую сумму запрашиваемых у России средств он тогда оценил в $3,5 млрд.

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