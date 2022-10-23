Чехия обратится в арбитражный суд из-за срыва поставок российского газа

ČEZ понесла ущерб в размере от сотен миллионов до миллиардов крон из-за перебоев с российскими поставками, заявил Бенеш на Чешском телевидении. По его словам, о переговорах с «Газпромом» о поставках на следующий год не может быть и речи, а единственный возможный шаг — это международный арбитраж.
«В тот момент, когда кто-то не выполняет ваш контракт, трудно говорить о чем-либо, кроме компенсации за ущерб», — сказал Бенеш.
Глава энергетической компании подчеркнул, что вместо продления контрактов нужно искать другие источники поставок сырья. Так, с сентября Чехия получает газ с СПГ-терминала в голландском порту Эмсхафен, в котором она арендовала места на три миллиарда кубометров газа. Бенеш также заявил, что энергетическая война России против Европы началась началась еще за год до начала боевых действий на Украине. Москва, говорит он, «коварно прекращала подачу газа, падал уровень в резервуарах хранения».
Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам с долларов и евро в рубли. В конце апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Чехия не будет оплачивать российский газ в рублях, потому что это является нарушением антироссийских санкций ЕС.