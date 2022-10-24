Объем параллельного импорта ежемесячно растет на 12%

Основной объем параллельного импорта приходится на электронику, технику, товары для повседневного использования, одежду и парфюмерию. «Объем растет приблизительно на 12% в месяц. К сегодняшнему дню завезено 1,6 млн тонн разных товаров на $12,6 млрд», — сказал первый замглавы ФТС Руслан Давыдов «РИА Новости».
Со стороны Запада в основном везут лекарства, продовольствие, товары повседневного спроса. «Сейчас в день тут проходит порядка 600 грузовиков, раньше — 3000. По итогам года доля Европейского союза в общем внешнеторговом обороте России, думаю, еще больше сократится и составит около 30%», — добавил господин Давыдов.
Вместе с тем ФТС продолжает выявлять контрафактную продукцию. За девять месяцев выявлено 7 млн единиц контрафакта. Существенного роста не фиксируется (в 2020 году было выявлено 8 млн единиц, в 2021 — 6,5 млн).
Весной правительство разрешило параллельный импорт товаров в страну по отдельным видам продукции. Ввоз таких товаров можно осуществлять без получения разрешения от правообладателя, производителя или дилера.