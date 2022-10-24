Месяц за месяцем: как оплачивать коммуналку и экономить

Своевременная оплата ЖКУ — прямая обязанность каждого собственника и нанимателя жилого помещения, установленная законодательством. Москвичи ежемесячно получают единый платежный документ (ЕПД) либо адресно в почтовые ящики, либо в личном кабинете на сайте мэра и правительства Москвы. В ЕПД для оплаты включаются жилищные, коммунальные и иные услуги (например, запирающее устройство или антенна).
Хотя многие горожане не делают различий между жилищными и коммунальными услугами, значительная разница между ними есть. Ее понимание поможет установить, как объем потребления влияет на итоговую сумму в ЕПД и в перспективе уменьшить цифры в платежке.
В жилищные услуги входит содержание жилого помещения, наем жилого помещения, взнос на капитальный ремонт.
Услугу по содержанию жилого помещения собственникам и нанимателям может оказывать управляющая компания, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный или жилищный кооператив. Стоимость этой услуги собственники определяют самостоятельно по результатам решения общего собрания, в противном случае основой для начислений считаются цены, установленные правительством Москвы, напоминают в комплексе городского хозяйства (КГХ) столицы.
Коммунальные услуги — это холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, отопление, электроэнергия. С января 2022 года в Москве этот список пополнился услугой по обращению с ТКО, которую горожанам теперь оказывает единый региональный оператор ГУП «Экотехпром».
Тарифы на коммунальные услуги устанавливают региональные органы власти. Расчет итоговой стоимости производится на основании показателей приборов учета: счетчиков электроэнергии, горячей и холодной воды.
Чтобы экономить на коммунальных услугах, необходимо своевременно и точно передавать показания счетчиков, обращают внимание в КГХ Москвы.
В противном случае суммы в ЕПД будут рассчитываться по нормативам потребления или показаниям общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, объемы по которым могут быть выше реального расхода ресурсов одной семьей.
Как правило, москвичам присылают ЕПД до 15-го числа каждого месяца. Документ можно получить как в физическом виде в почтовом ящике, так и в электронном варианте в личном кабинете на сайте мэра и правительства Москвы (при условии регистрации на портале). Также оформить получение платежки можно в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».
Оплачивать ЕПД необходимо до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Со второго месяца просрочки потребителю начинают начислять пени.
Своевременная оплата ЖКУ положительно скажется на кошельке и убережет от незапланированных трат и разбирательств. Для удобства можно оформить автоплатеж для оплаты ЖКУ в банке, в котором у потребителя открыт счет. Так не придется думать об оплате ЖКУ в случае отпуска или длительного отсутствия по другой причине, а лишь своевременно вносить актуальные показания счетчиков.
Для оплаты платежки уже давно необязательно ходить в отделения «Почты России» или банковские офисы, хотя такую услугу в них до сих пор предоставляют. В КГХ Москвы отмечают, что с февраля 2019 года на документы наносится QR-код, который считывают мобильные приложения банков и терминалы с функцией сканирования. Соответственно, продвинутые потребители могут спокойно оплачивать счета, не вводя данные вручную.
Оплатить ЕПД онлайн также можно на сайте мэра и правительства Москвы, через приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».
Значительно экономить на платежах за жилищно-коммунальных услуги можно на двух уровнях: бытовом и законодательном.
На бытовом уровне в КГХ Москвы советуют потребителям следить за исправностью бытовых приборов, сантехники и коммуникаций — сломанное оборудование, ненадежные трубопроводы и гибкие подводки могут значительно увеличить расход воды, газа и электричества.
Заниматься самостоятельным ремонтом бытовых приборов и коммуникаций москвичам не рекомендуют, для этого лучше вызвать квалифицированного мастера. В частности, услуги по ремонту оказывают специалисты Единого диспетчерского центра Москвы: +7 (495) 539−53−53.
Значительную роль в плане экономии сыграет грамотное расходование бытовых ресурсов. По статистике, большую часть ежемесячного платежа составляет сумма за воду и электричество.
Чтобы сэкономить, между принятием ванны и душем следует выбирать второе, выключать воду во время чистки зубов, а свет — на выходе из помещения. Также следует приучиться вытаскивать из розеток вилки неиспользуемых электроприборов и не оставлять в них зарядки для мобильных гаджетов. В КГХ Москвы дополнительно советуют заменить все лампочки в квартире на энергосберегающие — например, светодиодные, и пользоваться сетевыми фильтрами типа «пилот».
На законодательном уровне для отдельных категорий москвичей действуют льготы и субсидии на оплату ЖКУ, об оформлении которых точно следует позаботиться. Между ними тоже есть разница.
Субсидии предоставляют малообеспеченным гражданам. Они получают средства от ГКУ «Городской центр жилищных субсидий» (ГЦЖС) и имеют право использовать их исключительно для оплаты ЖКУ. Субсидию можно оформить, если расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают максимально допустимую долю расходов в совокупном доходе семьи — в Москве этот показатель составляет 10%.
Подать заявление на получение субсидии можно на портале мэра и правительства Москвы или лично в центре государственных услуг «Мои документы», заранее собрав необходимый комплект документов.
Возможность получения льгот, в свою очередь, зависит не от дохода потребителя, а от его принадлежности к льготной категории граждан. Это, в частности, участники ВОВ, ветераны труда, многодетные семьи, маломобильные граждане — всего 49 категорий. С соответствующим перечнем удобно ознакомиться на официальном сайте ГЦЖС. Как и субсидии, льготы на оплату ЖКУ предоставляются на основе соответствующего заявления.
В КГХ Москвы отмечают: если заявитель имеет два и более основания на получение льгот, у него есть право выбрать скидку на оплату ЖКУ по своему усмотрению.
Граждане, имеющие задолженность по оплате ЖКУ, подтвержденную судебным актом, не имеют право на получение субсидии. Кроме того, назначенная субсидия может быть приостановлена в случае, если потребитель в течение 2 месяцев не оплачивает жилищно-коммунальные услуги, а также если у него изменились основания проживания в жилом помещении или состав семьи, и он в течение месяца не сообщил об этих изменениях в ГКУ «ГЦЖС».
За более подробной консультацией о мерах поддержки москвичи могут обращаться в центры госуслуг «Мои документы» или по телефону Единой справочной службы столицы: +7 (495) 777−77−77.
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