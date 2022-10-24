13:59 (мск), источник: Life.ru
Цена на газ в Европе опустилась ниже $1000 впервые с 14 июня
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров впервые с 14 июня. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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Так, ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах теперь стоит 989 долларов за тысячу кубометров, или 97,255 евро за МВтч. А общее снижение цен на газ с начала дня составляет более 14%.
Ранее Лайф рассказывал, что МВФ спрогнозировал Европе рекордные цены на газ и электричество в 2023 году. Так, подорожание энергоносителей повысит стоимость жизни в Европе на 7% в 2022 году и на 9% в 2023-м.