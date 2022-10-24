Китай сократил импорт газа и нефти

В январе-сентябре Китай импортировал 370,406 миллиона тонн нефти, в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась в 272,460 миллиарда долларов, что на 47% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Отдельно в сентябре Китай импортировал 40,242 миллиона тонн нефти на 37,04 миллиарда долларов.
Объем импорта природного газа за первые три квартала составил 81,163 миллиона тонн на сумму 49,67 миллиарда долларов (в ценовом выражении — рост на 43,9%). Отдельно в сентябре Китай импортировал 10,14 миллиона тонн газа на 7,28 миллиарда долларов.
Помимо этого, за отчетный период импорт угля составил 200,92 миллиона тонн (снижение на 12,7%) на 23,018 миллиарда долларов (в ценовом выражении — рост на 43,3%).
За прошлый год Китай импортировал 512,98 миллиона тонн нефти, 121,356 миллиона тонн природного газа и 323,21 миллиона тонн угля.