Россияне начали бронировать новогодние туры внутри страны

Продажи туров по России на новогодние праздники на 25−30% превышают показатели прошлого года, сообщил «Ъ» гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. «Мы наблюдали активные продажи и в сентябре, но в середине месяца после объявления частичной мобилизации начался резкий спад спроса», — поясняет он. Но после того, как власти Москвы, Подмосковья и других регионах объявили о завершении этого процесса, спрос опять вернулся, отмечает эксперт.
Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева указывает, что в ее компании всплеск интереса к внутренним направлениям на новогодние праздники наблюдается с конца прошлой недели. Она также связывает это с появлением в части регионов ясности относительно частичной мобилизации. В Fun&Sun констатируют, что динамика продаж сейчас вернулась к показателям первой половины сентября, а общее число бронирований сопоставимо с уровнем прошлого года.
По оценкам «Слетать.ру», туры по России на новогодние даты сейчас формируют 34% продаж, что на 13% выше, чем за тот же период прошлого года.
Оживление на рынке есть, но это пока не говорит о буме продаж, отмечают в компании. В октябре туроператоры реализуют около 25% продаж на новогодние праздники, констатирует Ромашкин. Около 50% спроса приходится на ноябрь, 25% — на декабрь.
В моменте наиболее востребованным направлением он называет курорты Краснодарского края, Кавминводы и Подмосковья.
Дарья Домостроева добавляет, что также активно сейчас продаются новогодние туры в Санкт-Петербург, Москву, Казань, на Байкал, Домбай, в Приэльбрусье и Архыз.
Наибольшее оживление, по словам Сергей Ромашкина, наблюдается в горнолыжном кластере Сочи: интерес к нему сейчас выше прошлогоднего на 40%. В НАО «Красная поляна» констатируют, что сейчас загрузка номеров на новогодние праздники на курорте составляет 45% — это на 10 процентных пунктов выше год к году. Наиболее значительный рост заполняемости в компании отмечают в сегменте отелей категории «пять звезд». Ромашкин говорит, что к выраженному росту стоимости эта динамика пока не привела: в среднем размещение дороже на 9−10% год к году, что соответствует инфляционной коррекции.
Сергей Ромашкин связывает наблюдаемый сейчас рост спроса на внутренние курорты со снижением доступности выездных направлений на фоне санкционного давления. «Сокращение возможностей для перелетов и рост их стоимости привели к перераспределению спроса», — добавляет он. Эксперт предполагает, что летом эффект был менее заметен за счет наличия предложения бюджетных зарубежных курортов, в частности Турции.
Дарья Домостроева констатирует, что позитивная динамика на внутреннем рынке наблюдается, несмотря на отсутствие у многих туроператоров чартерных программ.
«С одной стороны, сейчас достаточный объем регулярной перевозки, с другой — в контексте расформирования Ростуризма сейчас нет ясности относительно субсидирования полетов», — говорит она.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин считает, что текущий рост спроса на внутреннем рынке обеспечивает сравнительная доступность таких поездок, в частности за счет существенного объема перевозки. На выездном рынке предложение напротив существенно ограниченно, а стоимость растет из-за динамического ценообразования. В «Слетать.ру» констатируют, что средний чек при планировании поездки по России за год снизился на 11,3%, до 34,9 тыс. руб. Это можно объяснить осторожностью клиентов из-за снижения их покупательской способности, говорят там.
Единственным внутренним направлением, где, по словам туроператоров, наблюдается снижение продаж, остается Крым.
В моменте спрос на направление, по словам одного из участников рынка, на 50% ниже, чем год назад. Продаж туров на новогодние праздники на полуостров практически нет, говорит он. «В оставшийся период до Нового года ситуация вряд ли кардинально изменится», — считает собеседник «Ъ». Он связывает отсутствие интереса к направлению на новогодние праздники, в частности, со взрывом на Крымском мосту. Другой собеседник «Ъ» говорит о падении продаж Крыма на 80%.