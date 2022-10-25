18:48 (мск), источник: ТАСС
Украина вновь предложила Европе использовать ее подземные хранилища газа
Речь идет об объеме в 15 млрд куб. м.
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КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Украина готова предоставить Европе свои подземные хранилища газа для накопления ее запасов на зимний период. Об этом во вторник заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
«Цены на газ находятся на самом низком уровне за последние месяцы. Прекрасная возможность использовать самые большие в Европе украинские подземные газохранилища. <…> Дополнительные объемы газа будут востребованы этой зимой», — написал он на странице в Twitter. По его оценке, речь идет об объеме в 15 млрд куб. м.
С аналогичным предложением Галущенко уже выступал в июне. Тогда он отмечал, что решение Евросовета предусматривает возможность заключения контрактов на хранение газа с договорными сторонами Энергетического сообщества, участником которого является и Украина.