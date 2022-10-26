11:21 (мск), источник: Известия
Переселенский масштаб: беженцам из ДНР и ЛНР хотят выдавать жилье
Как мера может сказаться на стоимости квартир в стране.
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В Госдуме предложили обеспечить жильем беженцев из всех присоединенных территорий — в том числе ДНР, ЛНР и Запорожской области, а не только из Херсонской. Такую инициативу направили вице-премьеру Марату Хуснуллину члены комитета ГД по строительству и ЖКХ. Они выступили за то, чтобы выдавать квартиры по социальному найму. Для этого, как считают депутаты, государство должно выкупить жилье у девелоперов, а также на вторичном рынке по средней цене по РФ — 83,4 тыс. рублей за квадратный метр.
Эксперты считают, что, скорее всего, спрос со стороны переселенцев будет распределен по разным локальным рынкам жилья в России, поэтому в моменте он не создаст ажиотаж.
Беженцам из присоединенных к России территорий — ДНР, ЛНР и Запорожской области — предложили предоставлять жилье на условиях социального найма. Квартиры можно покупать у девелоперов на первичном рынке недвижимости, а также на вторичном, сказано в письме зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой и члена комитета Александра Якубовского вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. С копией документа ознакомились «Известия».
Сейчас жилье в РФ могут получить только переселенцы из Херсонской области — с помощью жилищных сертификатов. Их можно реализовать на первичном или вторичном рынке, а также под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
«Известия» направили запросы в аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина и в Минстрой.
— Инициатива выглядит справедливой: жители не только Херсонской области, но и трех остальных новоприсоединенных территорий по-прежнему находятся под угрозой в связи с агрессивными действиями украинской армии и спецслужб. С 20 октября в этих регионах введено военное положение, — считает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.
Выкупать жилье предлагается по средней нормативной цене в стране — сейчас это 83,4 тыс. рублей за «квадрат», сказал Александр Якубовский. По такой же стоимости рассчитываются сертификаты для беженцев из Херсонской области, напомнил он.
Сегодня жилье по соцнайму предоставляется бесплатно, квартиры при желании можно приватизировать в будущем, добавил депутат. Такая схема будет удобна для тех беженцев, которые хотят просто переждать определенный период и принимать окончательное решение о постоянном проживании позже, сказала Светлана Разворотнева.
— В то же время следует продумать разные варианты использования жилья, которое представляется нуждающимся по социальному найму. В стране нужен фонд, который нельзя будет приватизировать, — то есть именно для временного проживания. К примеру, на случай эвакуации россиян из приграничных с Украиной субъектов или на время ожидания сиротами жилья в собственность, — добавила парламентарий.
Сегодняшние цены на жилье позволяют приобрести его в большинстве регионов, отметил Александр Якубовский.
Например, в городах-миллионниках на рынке квартир в новостройках стоимость «квадрата» в 83,4 тыс. рублей отвечает уровню в Самаре (78,4 тыс. рублей), Красноярске (82,7 тыс. рублей), Перми (82,9 тыс. рублей), Омске (63,4 тыс. рублей), Волгограде (78,2 тыс. рублей), Челябинске (70,3 тыс. рублей), рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
Есть варианты такого жилья в Московской и Ленинградской областях, добавил эксперт.
За эти деньги в субъектах вполне реально приобрести квартиры даже с базовой отделкой, отметил член генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров.
Выкуп жилья государством — наиболее логичное решение вопроса предоставления жилья беженцам, поскольку быстро построить новые квартиры для них невозможно, сказал совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.
Спрос на новостройки в последний месяц по России заметно снизился — на 30−40%, предложение же на первичном рынке увеличилось примерно на 20−30%, сказал он.
— Мера способна частично компенсировать просадку в спросе, которая отмечается в части регионов, а значит, поддержит застройщиков и их планы по новому строительству, — отметил Сергей Зайцев.
Кроме того, девелоперам выгодно продавать квартиры государству, чтобы снизить нагрузку по проектному финансированию: ставка банковских кредитов для них привязана к объему средств, внесенных покупателями на эскроу-счета, отметил Владимир Щекин.
По его мнению, скорее всего, спрос со стороны переселенцев будет распределен по разным локальным рынкам жилья в России, поэтому он не создаст ажиотаж в моменте.
Однако в долгосрочной перспективе владельцы квартир могут выставить их на продажу и уехать в поисках жилья в более привлекательные города, это будет способствовать росту цен на квартиры уже в новых локациях, полагает девелопер.
— Если будет проводиться массовый выкуп наиболее доступных по стоимости квартир, то средняя цена вырастет, — полагает Сергей Зайцев.
Если же государство будет приобретать единичные квартиры с акцентом на регионы с достаточным объемом предложения, где больше всего упал спрос, это не окажет большого влияния на ценообразование в сегменте новостроек, заключил эксперт.