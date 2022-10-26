Россия поддержит белорусские НПЗ закупками дорогого дизтоплива

«Ъ» стала известна возможная схема поставок топлива с белорусских НПЗ в Россию, которые возобновились с 10 октября. По словам источников «Ъ», поставки топлива из Белоруссии будут субсидироваться за счет бюджетных выплат по демпферу.
Схема, поясняют собеседники «Ъ», будет выглядеть следующим образом: российский государственный «Промсырьеимпорт» (принадлежит Росимуществу) покупает по высоким ценам топливо на НПЗ Белоруссии, затем реализует его на российской бирже СПбМТСБ.
Разницу в цене компании компенсируют из бюджета.
Демпферный механизм придуман для того, чтобы стабилизировать стоимость топлива на внутреннем рынке при скачках цен на нефть. В рамках него российские НПЗ получают компенсации, которые рассчитываются как 65% от разницы между экспортной ценой и индикативной (фиксированной) внутренней ценой топлива.
«Промсырьеимпорт» уже находится под санкциями США за поставки иранской нефти в Сирию. Он также выступает оптовым поставщиком топлива и газа в Крым. В сентябре «Промсырьеимпорт», согласно распоряжению правительства, был наделен правом реализации в РФ бензина и дизтоплива, которые произведены «иностранной организацией», а также правом претендовать на получение демпфера. Под критерии «иностранной организации» подпадает белорусский «Белнефтехим», которому принадлежат Новополоцкий и Мозырский НПЗ.
По словам одного из собеседников «Ъ», пока объемы поставок с белорусских НПЗ в Россию невелики — около 8,5 тыс. тонн межсезонного дизтоплива с 10 по 24 октября.
По оценке «Петромаркета», это около 5% от объема реализации на бирже межсезонного дизтоплива и порядка 3% от общего объема поставок дизтоплива за эти дни.
Выплаты по демпферу на такой объем могут составить 200 млн руб. В Минфине переадресовали запрос в Минэнерго, где «Ъ» не ответили.
О том, что Москва обсуждает с Минском импорт белорусского топлива, «Ъ» сообщал 9 сентября. Такие поставки были минимальными в последние годы из-за убыточности, поэтому российские власти искали способ их просубсидировать.
РФ решила возобновить поставки из Белоруссии в условиях проблем белорусских НПЗ со сбытом, которые обострились после прекращения экспорта топлива на Украину на фоне боевых действий. Прежде Белоруссия обеспечивала 45% совокупного импорта бензина на Украину и 37% импорта дизтоплива — 1,04 млн тонн и 2,97 млн тонн.
«Петромаркет» оценивал выплаты по демпферу в случае, если в Россию будет перенаправлен весь объем топлива, который Белоруссия ранее поставляла на Украину, в 5,5 млрд руб. по бензинам и 58 млрд руб. по дизтопливу.
Белорусская переработка значительно пострадала из-за западных санкций — в апреле власти страны сообщали о снижении вдвое загрузки местных НПЗ. Впрочем, ситуация улучшается. «Мы уже увеличили нагрузку по переработке нефти. В сентябре мы переработали около 380 тыс. тонн нефти. В октябре “Нафтан” планирует переработать около 570 тыс. тонн сырья», — цитировал «Вестник Нафтана» гендиректора предприятия Андрея Сойко. По его словам, по итогам трех кварталов 2022 года завод «вышел на безубыточную работу нарастающим итогом».
Россия в октябре начала импорт межсезонного дизтоплива из Белоруссии на фоне возможного дефицита морозостойких сортов, в результате которого стоимость зимнего дизтоплива в начале этого месяца преодолела отметку в 73 тыс. руб. за тонну.
Дмитрий Козлов, Татьяна Дятел