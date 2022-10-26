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02:34 (мск), источник: Известия

Агрегаторы предупредили о подорожании доставки лекарств

В ближайшее время доставка лекарств может подорожать и стать дольше, предупредил бизнес. Дело в том, что Минздрав намерен изменить систему прослеживаемости маркированных препаратов — у онлайн-агрегаторов появятся новые обязанности.

Источник: РИА "Новости"

Согласно планам, площадки должны будут сканировать коды идентификации и отчитываться о движении лекарств до покупателя. В большинстве логистических моделей реализовать предложение министерства технически невозможно, сказано в письме АКИТ в Минэкономразвития.

Его подписал президент организации Артем Соколов. «Известия» ознакомились с документом. Автор письма напомнил: лекарства в Сети продают аптеки, у которых есть необходимая для этого лицензия, именно они выбивают кассовые чеки. А затем препараты доставляют курьеры.

То есть аптеки просто привлекают агрегаторов, чтобы те разместили информацию о препарате на сайте, приняли оплату от покупателя и доставили заказ, отмечено в документе. Для этого аптеки упаковывают свои лекарства в герметичную упаковку — это требование действующего регулирования.

Агрегаторы не могут осмотреть препараты и тем более отсканировать информацию на них с того момента, как аптека передает им заказы, и до того, как покупатель вскрывает упаковку, подчеркнуто в письме. Сами курьеры не имеют права вскрывать упаковку, плюс у них нет оборудования, чтобы сканировать код маркировки, сказано в обращении.

На рынке есть и другая схема, согласно которой агрегатор размещает на своем ресурсе информацию о препарате и принимает оплату за товар, но доставляет продукцию партнер аптеки. Он не имеет отношения к агрегатору — в итоге онлайн-розница не контактирует с товаром, отмечено в письме АКИТ.

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