Каждый пятый объект недвижимости в Турции в 2022 году купили россияне

Господин Акбал рассказал, что средняя сумма инвестиций иностранцев, покупающих жилье, составляет $245 тыс. на дом. С начала текущего года было осуществлено более 50 тыс. таких инвестиций. «Мы продали россиянам каждый пятый дом. Мы отобрали лидерство у таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Черногория и Греция. Мы стали страной, где россияне покупают больше всего», — сказал глава GIGDER, его слова передает газета Dunya.
Глава совета директоров Tekce Overseas Gayrimenkul AS Байрам Текче сказал, что из-за подорожания новых квартир растет популярность вторичного жилья.
Турция давно была востребованным направлением для покупки недвижимости у россиян. Но если ранее целью было желание инвестировать или иметь летнюю резиденцию, то в этом году большинство покупателей хотят получить гражданство страны.