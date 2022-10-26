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10:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Каждый пятый объект недвижимости в Турции в 2022 году купили россияне

Россияне чаще всего покупают недвижимость в Турции, заявил председатель совета директоров турецкой Ассоциации по продвижению недвижимости за рубежом (GIGDER) Омер Фарук Акбал. По его словам, в 2022 году граждане РФ приобрели каждый пятый объект недвижимости в Турции.

Источник: AP 2022

Господин Акбал рассказал, что средняя сумма инвестиций иностранцев, покупающих жилье, составляет $245 тыс. на дом. С начала текущего года было осуществлено более 50 тыс. таких инвестиций. «Мы продали россиянам каждый пятый дом. Мы отобрали лидерство у таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Черногория и Греция. Мы стали страной, где россияне покупают больше всего», — сказал глава GIGDER, его слова передает газета Dunya.

Председатель совета директоров Inhouse Global Фатих Эргювен сообщил, что россияне могут приобрети недвижимость на сумму более $400 тыс.

Глава совета директоров Tekce Overseas Gayrimenkul AS Байрам Текче сказал, что из-за подорожания новых квартир растет популярность вторичного жилья.

По данным Intermark Real Estate, с февраля 2022 года самыми популярными для покупки недвижимости за рубежом у россиян стали Турция (23% сделок), ОАЭ (17%), Таиланд (16%), затем в списке — Грузия и Казахстан.

Турция давно была востребованным направлением для покупки недвижимости у россиян. Но если ранее целью было желание инвестировать или иметь летнюю резиденцию, то в этом году большинство покупателей хотят получить гражданство страны.

Лаура Кеффер

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