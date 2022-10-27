Bloomberg: США планируют смягчить потолок цен на российскую нефть

По информации Bloomberg, США и Евросоюз скорее всего установят «более свободно управляемый» потолок стоимости российской нефти. Как пишет агентство, цена будет более высокой, чем ожидалось ранее.
По словам источников Bloomberg, только страны G7 и Австралия согласились соблюдать потолок цен на нефть, предложенный США. О намерении присоединиться к ограничениям также сообщала Южная Корея. В G7 пытаются убедить Новую Зеландию и Норвегию поддержать потолок цен.
Как пишет Bloomberg, в ЕС намерены окончательно установить потолок цен к 25 ноября, за десять дней до вступления ограничений в силу. В США решение не будет принято до выборов в Сенат, которые назначены на 8 ноября.
Евросоюз заложил юридическую базу для введения потолка цен на российскую нефть в восьмом пакете санкций в начале октября. Страны G7 планировали ввести ограничение стоимости на нефть к 5 декабря. Глава Минфина США Джанет Йеллен предлагала установить ограничение на цены в районе $40−60 за баррель. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не будет поставлять нефть странам, поддержавшим ограничения.