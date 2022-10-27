Разные области мозга обучают друг друга во время снаТак у нас появляются устойчивые воспоминания
Фоторепортажи
10Россияне увидели частичное солнечное затмение
20Подведены итоги конкурса Nikon Small World 2022
Главное
Спецоперация на Украине
01:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg: США планируют смягчить потолок цен на российскую нефть

В США собираются смягчить потолок цен на нефть из России из-за скептицизма инвесторов и рисков на финансовых рынках. США также смогли получить согласие на предлагаемый потолок цен только от стран G7 и Австралии. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: AP 2022

По информации Bloomberg, США и Евросоюз скорее всего установят «более свободно управляемый» потолок стоимости российской нефти. Как пишет агентство, цена будет более высокой, чем ожидалось ранее.

По словам источников Bloomberg, только страны G7 и Австралия согласились соблюдать потолок цен на нефть, предложенный США. О намерении присоединиться к ограничениям также сообщала Южная Корея. В G7 пытаются убедить Новую Зеландию и Норвегию поддержать потолок цен.

Как пишет Bloomberg, в ЕС намерены окончательно установить потолок цен к 25 ноября, за десять дней до вступления ограничений в силу. В США решение не будет принято до выборов в Сенат, которые назначены на 8 ноября.

Евросоюз заложил юридическую базу для введения потолка цен на российскую нефть в восьмом пакете санкций в начале октября. Страны G7 планировали ввести ограничение стоимости на нефть к 5 декабря. Глава Минфина США Джанет Йеллен предлагала установить ограничение на цены в районе $40−60 за баррель. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не будет поставлять нефть странам, поддержавшим ограничения.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин раскрыл злонамеренные планы Киева
Три страны беспрецедентно ответят на ядерные испытания КНДР
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
нефть