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09:48 (мск), источник: ТАСС

В «Газпроме» назвали газовый хаб в Турции выгодным для всех

БАКУ, 27 октября. /ТАСС/. Создание газового хаба в Турции будет выгодно как России, так и Европе, Азербайджану и самой Турции. Необходимо серьезно заниматься этим вопросом, заявил журналистам председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков в кулуарах XV Веронского Евразийского экономического форума.

Источник: Reuters

«Это всем выгодно: и России, и Турции, и Азербайджану, и Европе. Это всем выгодно — хаб этот. Надо просто понять, что это выгодно, и надо заниматься серьезно этим вопросом. Хорошо, что Турция согласилась такой хаб сделать», — сказал он.

При этом газ на хабе будет обезличен, добавил Зубков.

С идеей создания в Турции крупнейшего в Европе газового хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через «Северный поток», президент РФ Владимир Путин выступил на форуме «Российская энергетическая неделя». По его словам, речь идет о возможности строительства еще одной газопроводной системы и о создании в Турции хаба, через которые газ будет поступать в третьи страны, прежде всего европейские, если они будут в этом заинтересованы.

Этот вопрос обсуждался 13 октября на встрече Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

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