В «Газпроме» назвали газовый хаб в Турции выгодным для всех

«Это всем выгодно: и России, и Турции, и Азербайджану, и Европе. Это всем выгодно — хаб этот. Надо просто понять, что это выгодно, и надо заниматься серьезно этим вопросом. Хорошо, что Турция согласилась такой хаб сделать», — сказал он.
При этом газ на хабе будет обезличен, добавил Зубков.
С идеей создания в Турции крупнейшего в Европе газового хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через «Северный поток», президент РФ Владимир Путин выступил на форуме «Российская энергетическая неделя». По его словам, речь идет о возможности строительства еще одной газопроводной системы и о создании в Турции хаба, через которые газ будет поступать в третьи страны, прежде всего европейские, если они будут в этом заинтересованы.
Этот вопрос обсуждался 13 октября на встрече Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).