09:38 (мск),
Как российским компаниям удалось увеличить производство бытовой техники
Какие компании в российских регионах нарастили объемы выпуска бытовой электроники, и при чем тут национальный проект.
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Сегодня до 90% бытовой электроники в России производится внутри страны. По данным Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), доля холодильников и стиральных машин, выпущенных в РФ, сегодня составляет 90%, телевизоров — 80%, мониторов — 35%. И вся эта продукция к тому же поставляется на экспорт.
Достичь такого результата отечественным компаниям помогает национальный проект «Производительность труда». Внедренные инструменты бережливого производства на заводах и фабриках позволяют предприятиям без лишних затрат выпускать еще больше плит, холодильников, радиаторов, конвекторов и другой нужной для россиян техники. Благодаря нацпроекту мощности предприятий используются эффективнее, растет прибыль при сокращении издержек, улучшаются условия труда и растет зарплата сотрудников.
По словам генерального директора Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николая Соломона, основная помощь сейчас направлена тем предприятиям, чья продукция пользуется наибольшим спросом из-за возникших ограничений.
В короткие сроки помогаем компаниям увеличивать объемы производства и продаж. За четыре года мы не раз доказывали эффективность применяемых нами методик и инструментов бережливого производства.
Одно из предприятий, которому удалось добиться высокой эффективности за короткий срок — производственное объединение «Завод имени Серго» (ПОЗиС) в Татарстане. В его цехах делают крупную бытовую технику и высокотехнологичное медицинское холодильное оборудование. Предприятие выпускает широкий спектр продукции и продает ее как в России, так и в страны дальнего и ближнего зарубежья.
Эксперты национального проекта «Производительность труда» помогли компании улучшить результаты при изготовлении нестандартной продукции. Этого добились с помощью ряда мер: специалисты оптимизировали внутреннюю логистику, хранение и складские помещения, пересмотрели регламент производственных процессов, а также стандартизировали рабочие места.
В результате время производства снизилось на 17,5%, незавершенное производство относительно объема продукции уменьшилось более чем на 10%, в то время как выработка в тысячах рублей на человека в год, напротив, увеличилась на 5%. В сотрудничестве с АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) за семь месяцев 2021 года экспорт предприятия вырос более чем на 70% в сравнении с тем же периодом 2020-го.
Еще один успешный кейс — «Лысьвенский завод бытовой техники» (ООО «ЛЗБТ»), который уже более полувека производит и продает бытовые напольные плиты и встраиваемую технику марки «Лысьва».
Нарастить объемы выпуска продукции без лишних затрат предприятию помог нацпроект «Производительность труда».
Внедрение «бережливых» технологий ускорило производство электрических плит со стеклокерамическим покрытием с 10 до 6 дней, а количество готовых плит за смену выросло почти на четверть — с 300 до 370 штук.
Кроме того, на предприятии сформировали удобную систему планирования, ускорили процедуру запуска конвейера, а также внедрили систему визуализации номенклатуры деталей на конвейере, которая позволяет быстрее их заменять.
Специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) помогли сотрудниками завода освоить такие методики, как декомпозиция целей и составление карт KPI, а также провести анализ производственных процессов, выявить потери и разработать мероприятия для их устранения.
«Обмен опытом, яркие дискуссии, сложные вопросы от директора завода — все это изначально повысило планку проекта и ожидания от результатов. Во многом благодаря этому удалось принять взвешенные решения, которые позволят не только улучшить показатели предприятия, но и получить удовлетворение от проделанной работы», — рассказала куратор проекта от РЦК Оксана Соболева.
Пока одни предприятия вовсю внедряют технологии бережливого производства, другие только вступают на путь улучшений — в их числе КЗТО «Радиатор» из Тверской области. Компания уже более 20 лет создает приборы отопления премиум-класса: высококачественные стальные трубчатые радиаторы, внутрипольные и напольные конвекторы.
В декабре этого года эксперты национального проекта «Производительность труда» из Федерального центра компетенций начнут внедрять на КЗТО «Радиатор» технологии бережливого производства. Это позволит нарастить объем выпуска востребованных товаров.
Чтобы успешно выполнять задачи по импортозамещению, предприятие расширяет производство. С помощью займа Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 250 млн рублей оно запустит отечественную линию порошковой окраски стальных трубчатых радиаторов. Качество продукции станет выше, а объем выпуска увеличится в 1,5 раза — до 170 тысяч изделий в год.
Еще одна компания, играющая важную роль в импортозамещении, — это новосибирская Belluna, один из ведущих производителей холодильных систем. В 2019 году она первой в стране вывела на рынок принципиально новый продукт — холодильные сплит-системы с использованием передовых высокоэнергоэффективных инверторных технологий. Благодаря этому покупатели таких изделий не только экономят на потреблении электроэнергии, но и получают принципиально новый уровень качества хранения продукции.
Компания продвигает агрегаты Belluna через широкую сеть дилеров, которые устанавливают их от Калининграда до Камчатки. В 2019 году она получила декларацию соответствия ЕАЭС на свои изделия, что позволяет поставлять системы и в страны Евразийского союза.
Благодаря мерам государственной поддержки Belluna напечатала рекламные материалы через центр «Мой Бизнес». Там оформили заказ на печать буклетов и баннеров для международной выставки, визиток, информационных табличек и обложек для паспортов производимых агрегатов. Кроме того, при поддержке центра «Мой бизнес» компания запускает первую рекламную кампанию во ВКонтакте.
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Нацпроект «Производительность труда» был инициирован президентом России Владимиром Путиным и направлен на то, чтобы обеспечить к 2024 году 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В нацпроекте могут участвовать предприятия из пяти отраслей: обрабатывающей, строительной, а также из сельского хозяйства, транспорта и торговли.