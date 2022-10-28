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04:11 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло компанию

ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter, сообщил телеканал СNBC.

Источник: AP 2022

«Гендиректор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско и не вернутся», — сообщает телеканал.

В сообщении говорится, что руководство соцсетью принял на себя Маск. «Теперь Маск глава Twitter», — говорится в сообщении.

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