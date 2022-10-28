04:11 (мск), источник: © РИА Новости
СМИ: Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло компанию
ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter, сообщил телеканал СNBC.
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«Гендиректор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско и не вернутся», — сообщает телеканал.
В сообщении говорится, что руководство соцсетью принял на себя Маск. «Теперь Маск глава Twitter», — говорится в сообщении.