Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

«Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами», — сказано в пресс-релизе Центробанка.
Регулятор также уточнил прогноз по инфляции. В сентябре темп роста потребительских цен снизился до 13,7%, к 21 октября — до 12,9%. По ожиданиям аналитиков, к концу 2022 года инфляция составит 12−13%, в 2023-м — 5,0−7,0%, в 2024-м — 4%. В базовом сценарии ЦБ ожидает сокращение ВВП на 3−3,5% в 2022 году, в 2023 году — на 1−4%, в 2024—2025 годах — на 1,5−2% ежегодно.
«Дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений, фрагментация мировой экономики и финансовой системы способны привести к большему, чем ожидается в базовом сценарии, снижению потенциала российской экономики», — сказано в пресс-релизе. В ЦБ считают, что проинфляционные эффекты могут быть более выраженными, чем в базовом сценарии, из-за частичной мобилизации и изменения численности рабочей силы, а также высокие инфляционные ожидания. Наиболее значимым дезинфляционным риском ЦБ считает высокая склонность россиян к сбережению средств на фоне «возросшей общей неопределенности».
После начала военной операции на Украине Центробанк повысил ключевую ставку до рекордных 20%. С 8 апреля регулятор начал постепенно снижать ставку на фоне улучшения макроэкономической ситуации в России. К 16 сентября она снизилась до 7,5%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала, что регулятор скоро может завершить цикл снижения ключевой ставки. Она также допускала повышение ставки в скором времени.