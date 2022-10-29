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11:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Предсказавший кризис 2008 года Рубини заявил, что третья мировая война фактически началась

Американский экономист Нуриэль Рубини заявил, что мировые эксперты обеспокоены вмешательством НАТО в военный конфликт на Украине. По его мнению, третья мировая война «уже фактически началась», и ведется она в том числе в киберпространстве. Рубини известен тем, что предсказал экономический кризис 2008 года.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В интервью Spiegel экономист рассказал, что ситуацию на Украине обсуждали на заседании Международного валютного фонда (МВФ). «Советники по национальной безопасности обеспокоены вмешательством НАТО в войну между Россией и Украиной, а также тем, что Иран и Израиль взяли курс на столкновение. И только сегодня утром я читал, что администрация Байдена ожидает, что Китай нападет на Тайвань. Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась, особенно на Украине и в киберпространстве», — уверен Нуриэль Рубини.

Он считает, что сначала нужно разобраться с ситуацией на Украине, а потом уже думать о происходящем в Иране, Израиле или Китае. «Но политики также должны думать об инфляции и рецессиях, то есть о стагфляции. Еврозона уже находится в рецессии, и я думаю, что она будет долгой и некрасивой. В Соединенном Королевстве дела еще хуже. Пандемия кажется сдерживаемой, но вскоре могут появиться новые варианты COVID-19. А изменение климата — это медленная катастрофа, которая ускоряется», — сказал экономист.

Ранее господин Рубини прогнозировал, что мир столкнется не только с резким ростом инфляции, но и со стагфляцией. По его мнению, ситуация в мировой экономике будет хуже, чем во время нефтяного кризиса 1970-х годов в Западной Европе. В октябре МВФ ухудшил прогноз мирового ВВП на 2023 год. По подсчетам организации, спад ожидает около трети мировой экономики.

Лаура Кеффер

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