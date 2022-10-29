11:49 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
Рядом с аэропортом Красноярска позволят строить жильё, больницы и школы
Площадь приаэродромной территории аэропорта была уменьшена.
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Росавиацией был выпущен приказ, согласно которому площадь приаэродромной территории (ПАТ) воздушной гавани Красноярска была уменьшена. Речь идёт о сокращении границ седьмой подзоны.
Таким образом, собственникам земельных участков в Емельяновском районе вернут право на возведение жилых домов. Кроме того, на освободившейся земле можно будет возводить образовательные учреждения, больницы и иные социально значимые объекты.
Новый проект решений об установлении ПАТ красноярского аэропорты был подготовлен при участии правительства края. Благодаря новому проекту в будущем в Емельяновском районе прогнозируется увеличение числа жилых домов и появление социальных объектов, в том числе школы на 450 мест и поликлиники в Емельяново, а также врачебных амбулаторий в Минино и Дрокино.
Председатель регионального правительства Юрий Лапшин считает, что был найден оптимальный баланс между соблюдением норм авиационной безопасности и необходимостью социально-экономического развития территории. Так, например, действующие нормы не давали пройти госэкспертизу и начать возводить социально значимые объекты. Отметим, что соответствующий приказ Росавиации начинает действовать с пятого ноября этого года.