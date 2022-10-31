NYT назвала страны, которые нарастили импорт из России с конца февраля

Объем импорта из России в мире резко упал после вступления в силу санкций и торговых ограничений, однако ряд стран, в том числе Китай и Турция, с конца февраля нарастили поставки из страны, сообщила газета The New York Times.
Среди стран, где среднемесячный объем импорта из России вырос по сравнению с показателем за предыдущие пять лет, оказались:
Что касается экспорта, то почти все из изученных изданием стран сократили поставки товаров в Россию. Китай и Турция, напротив, нарастили торговлю. КНР с конца февраля увеличила объем экспорта в Россию на 24%, а Анкара — на 113%.
Евросоюз, Великобритания и США с конца февраля неоднократно ужесточали санкции против России. В частности, с 5 декабря в силу вступит эмбарго на морские поставки российской нефти вместе с потолком цен на топливо. Кроме того, в новом, восьмом пакете санкций ЕС расширил эмбарго на импорт товаров из России, запретив больше поставок стальной продукции, а также импорт древесной массы, бумаги, сигарет, пластмасс, косметики и ювелирных элементов. По данным Еврокомиссии, в общей сложности новые запреты затронут поставки из России на сумму €7 млрд (по данным за 2021 год).
Кроме того, ЕС утвердил дополнительные экспортные ограничения с целью уменьшить «доступ России к военным, промышленным и технологическим товарам». Под запрет попала продажа в Россию коксового угля, а также определенных электронных компонентов, которые могут использоваться в российских вооружениях, технических деталей, применяемых в авиационном секторе, и некоторых продуктов химии.
В Кремле антироссийские санкции ЕС считают незаконными. Эти ограничительные меры «наносят вред их собственным интересам, вред их населению, которое начинает очевидно мучиться от санкций и последствий, которые вызывают эти решения», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.