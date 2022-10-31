11:00 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
В Красноярском крае погорельцев обеспечат жильём до 15 ноября
На сегодняшний день ключи от нового жилья получили 103 владельца.
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На заседании комитета по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС и комитета по охране здоровья и социальной политике депутаты заслушали информацию об исполнении закона о помощи пострадавшим от масштабных майских пожаров.
По словам министра социальной политики Ирины Пастуховой, единовременную адресную материальную помощь (до 15 тыс. руб.) оперативно получили более 2 тысяч человек. Всего для этого было выделено более 30 млн руб. Более 32 млн руб. из средств резервного фонда правительства Красноярского края осуществлены выплаты 702 семьям в связи утратой имущества, семьям погибших и пострадавшим от огня, пишут на сайте Законодательного Собрания Красноярского края. Соцвыплату на покупку жилья получили 190 семей (потрачено чуть больше миллиарда рублей). Единовременную выплату из-за утраты жилья получили 174 семьи. Всего им выплачено более 541 млн руб. Как рассказал министр строительства Михаил Рабушко, работы по возведению домов начались сразу же после принятия закона. Такую меру поддержки выбрали 114 человек.
На сегодняшний день ключи от нового жилья получили 103 владельца. На это потрачено почти 798 млн руб. Завершить строительство остальных домов планируется не позднее 15 ноября. На данный момент в судах ещё находятся 38 дел погорельцев, по которым должны принять решения. В судебном порядке устанавливаются, к примеру, права собственности на утраченное жильё или факт признания членом семьи заявителя.