Bridgestone начал продажу бизнеса в России

Представители фирмы ожидают, что этот процесс займет несколько месяцев.
«В свете общей неопределенности и продолжающихся проблем с поставками в Россию компания Bridgestone объявляет о начале процесса поиска местного покупателя для своих российских активов», — указано в публикации.
Российский завод Bridgestone находится в Ульяновске. Как сообщил в Telegram, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, до перехода к новому владельцу компания продолжит выплачивать сотрудникам заработную плату в полном объеме и сохранит для них все программы льгот и компенсаций. В штат завода входит около тысячи человек, им продолжат оказывать поддержку.
«Компания сохранит персонал для обеспечения работы предприятия на территории Ульяновской области», — подчеркнул Русских.
Завод Bridgestone в Ульяновске запустил коммерческое производство шин для легковых автомобилей и внедорожников в декабре 2016 года, инвестиции в производство составили около 12,5 миллиарда рублей. Он расположен в индустриальном парке «Заволжье» и занимает территорию в 80,6 гектара. В марте японская фирма объявила о приостановке работы предприятия и экспорта шин в Россию, а также о заморозке новых инвестиций в страну.
Bridgestone основана в Японии в 1931 году. Компания специализируется на производстве шин и работает более чем в 150 странах, ее штат насчитывает свыше 138 тысяч человек.