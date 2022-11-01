03:39 (мск), источник: © РИА Новости
Путин назвал причину выбора Турции в качестве газового хаба
СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Выбор Турции как газового хаба понятен, так как работать напрямую с Европой сложно, заявил президент России Владимир Путин.
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«Что касается выбора Турции как возможного хаба для поставок, в данном случае, в Европу, то, мне кажется, понятно, почему мы это делаем, почему мы это предложили. Потому что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита России, Армении и Азербайджана.