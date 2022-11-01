00:29 (мск), источник: Известия
Карты на местности: турецкие отели начали принимать «Мир» через сервисы РФ
Где можно расплатиться российским «пластиком» и на каких условиях.
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Для приема карт «Мир» турецкие отели начали подключать российские платежные сервисы, выяснили «Известия». Успешную оплату по нацкартам в октябре подтвердили в пяти гостиницах. В частности, в Papillon Zeugma Relaxury после прекращения приема «Мира» банком Ziraat подключили российскую систему Sigma, которая успешно работает с нашими картами. В отеле Papillon Belvil принимают даже Visa и Mastercard, выпущенные в РФ, а платежи проходят через систему-посредник. Другой российский сервис по приему платежей, PayAnyWay, в марте и сентябре подключили несколько иностранных компаний из других дружественных стран — Белоруссии и Казахстана, рассказали в организации.
«Мирный» посредник
На фоне ограничений по приему карт «Мир» в иностранных банках зарубежные отели и другие компании из дружественных стран начали подключать российские сервисы по приему платежей, выяснили «Известия». Так, в пяти турецких гостиницах сообщили, что успешно принимали наши карты в октябре.
После того как местный банк Ziraat прекратил работать с «Миром» в отеле Papillon Zeugma Relaxury подключили российскую систему Sigma. Она принимает нацкарты, а затем отправляет платеж банку в РФ за вычетом комиссии, рассказали в call-центре гостиницы.
В Papillon Belvil также сообщили, что подключили альтернативный российский сервис по приему платежей. За счет этого туристы могут рассчитаться не только картами «Мир» но и «пластиком» Visa и Mastercard, выпущенным кредитными организациями в РФ. В call-центре отеля не уточнили, какую систему используют, однако объяснили, как проводят такие операции: стоимость услуг рассчитывается в евро, затем терминал показывает результат в рублях по курсу примерно 72−74 € /руб., и покупатель может либо согласиться, либо совершить платеж другим способом.
О прекращении работы с картами «Мир» тремя турецкими госбанками Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank стало известно 27 сентября. В МИД РФ подтвердили информацию и связали это с угрозой вторичных санкций со стороны минфина США. В российском министерстве уточняли: турецкие власти прорабатывают альтернативные способы оплаты. Два частных банка Isbank и Denizbank прекратили обслуживание карт «Мир» еще 19 сентября.
В трех отелях турецкой сети Nirvana также сообщили «Известиям», что продолжают принимать карты «Мир», однако не уточнили, какой банк или сервис обрабатывает трансакции.
«Известия» спросили российские кредитные организации, проходят ли операции по нашим картам в Турции, после того как местные банки заблокировали прием такого «пластика». В октябре успешные трансакции были зафиксированы, подтвердили в пресс-службе Почта Банка. Однако там добавили, что общее количество платежей по картам «Мир» за границей многократно сократилось по отношению к предыдущим месяцам.
Об успешно проведенных операциях в некоторых туристических точках в Турции — уже после официальной блокировки «Мира» в стране — рассказали в профильных Telegram-каналах и российские туристы. Так, пользователь dmitriy сообщил, что смог в середине октября в отеле оплатить картой «Мир» тур в Каппадокию. Другой пользователь рассказал об успешном платеже по нацкарте в торговом центре в Анталье. По его словам, операция прошла через российский банк. Elena Zemit смогла оплатить проживание в отеле — на стойке регистрации достали второй терминал, который обрабатывал трансакции с картами «Мир». Расплатиться российским «пластиком» также предлагали в аптеке.
В службе поддержки Vakifbank «Известиям» сообщили, что прекратили работу с «Миром». В других турецких кредитных организациях не ответили, обслуживают ли они российские карты.
Турецкие банки-эквайеры, например, могли отключить только часть терминалов от приема «Мира», считает глава Национального платежного совета Алма Обаева. По ее мнению, также не исключено, что продавцы в Турции заключили договор с российскими банками для приема карт. Законы РФ такой внешнеэкономической деятельности не препятствуют, однако подобные операции могут быть сомнительны с точки зрения ЦБ Турции и валютного законодательства.
В центральных банках двух стран, НСПК, а также в других платежных системах, включая Sigma, не ответили на вопрос «Известий» о том, как проходят операции по картам «Мир» в Турции.
Для российских туристов
На фоне санкций со стороны Visa и Mastercard и недавних ограничений по приему «Мира» зарубежными банками отмечался рост спроса на подключение сервиса PayAnyWay со стороны иностранных компаний, рассказал коммерческий директор НКО «Монета» (оператор PayAnyWay) Сергей Смирнов. По его словам, платформа позволяет предприятиям за границей принимать платежи картами «Мир» и через СБП. Так, в марте и сентябре к ней подключилось несколько компаний из Белоруссии и Казахстана. При этом из-за ограничений сервис имеет право заключать договоры только с организациями из дружественных стран. Сергей Смирнов уточнил, что турецкие отели не были к нему подключены.
Государства, где туристическая индустрия в значительной мере ориентирована на обслуживание российских путешественников, будут искать различные способы приема платежей, уверен старший директор — руководитель Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Подключение гостиниц и других организаций к российским платежным системам — один из логичных путей решения проблемы, при котором не задействуются локальные банки, рискующие попасть под вторичные санкции.
Турецкие отели и другие иностранные продавцы, скорее всего, открывают счет в электронной платежной системе и проводят через него операции с российскими картами, объяснил ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров. Он добавил: комиссии таких посредников обычно составляют от 0,7 до 2,7% и примерно в 2−2,5 раза выше, чем при проведении трансграничных платежей банками РФ, однако это позволяет решить проблему приема нацкарт.
Отечественные банки также могут начать устанавливать свои терминалы в тех странах, с которыми выстроены двусторонние отношения и где есть устойчивый спрос на оплату нашими картами, считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его мнению, это под силу только организациям, которые специализируются на эквайринге, или крупным игрокам.
Мария Колобова