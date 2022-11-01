11:31 (мск), источник: ТАСС
СМИ: глава «Нафтогаза Украины» Витренко подал в отставку
Его место может занять действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
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КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко написал заявление об отставке и в ближайшее время покинет свою должность. Об этом сообщило во вторник издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в компании и в Верховной раде.
По данным СМИ, место Витренко должен занять действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
Согласно процедуре, Витренко должен уволить наблюдательный совет «Нафтогаза», однако при его отсутствии это может сделать кабинет министров, выполняющий функции совета.
Информацию о возможном назначении Чернышева на должность главы компании подтвердил во вторник в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его информации, на ближайшую пленарную неделю в Раде запланировано рассмотрение вопроса об увольнение Чернышева с должности министра развития общин и территорий в связи с переходом на новую должность. Железняк сообщил также, что, согласно планам, ведомство, которое сейчас возглавляет Чернышев, предполагается объединить с министерством инфраструктуры.
Неделю назад Витренко заявил в интервью германской газете Handelsblatt, что предстоящая зима будет «худшей в истории» Украины, предупредив о серьезных перебоях с электричеством и проблемах с отоплением. Витренко отметил, что 40% объектов электроэнергетики на Украине разрушены. Ранее в интервью британской газете The Guardian Витренко утверждал, что без финансовой помощи Запада Украина будет испытывать недостаток газа зимой, что может привести к отключениям электричества на большой части территории страны.