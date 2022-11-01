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12:35 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Испания увеличивает мощности по экспорту газа в Европу

По данным газеты ABC, пропускная способность газопровода увеличится с 2 млрд куб. м до 3,5 млрд куб. м.

Источник: Reuters

МАДРИД, 1 ноября. /ТАСС/. Испания увеличивает со вторника свои мощности по экспорту газа в Европу по трубопроводу, который соединяет Ирун (автономное сообщество Страна Басков) и Люсанье (французский департамент Ланды). Об этом сообщила газета ABC.

По ее информации, пропускная способность газопровода увеличится с 2 млрд куб. м до 3,5 млрд куб. м. Это представляет собой рост на 18% общих поставок данного топлива из Испании во Францию через два существующих соединения, что в сумме дает общую пропускную способность на уровне около 8,5 млрд куб. м в год.

В настоящее время газовые хранилища в ЕС в среднем заполнены на 94,35%.

Ранее власти Испании объявили, что Мадрид, Париж и Лиссабон достигли соглашения по созданию нового зеленого энергетического коридора — трубопровода, который позволит транспортировать газ и водород из Барселоны в Марсель, а затем в ряд других европейских стран.

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