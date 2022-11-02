14:43 (мск), источник: РБК Life
Что известно о работе российских карт «Мир» в Турции
Где на курортах можно расплатиться также Visa и Mastercard.
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Турецкие гостиницы снова начали принимать карты «Мир», для этого они подключают российские платежные сервисы, сообщают «Известия». Оплату картами «Мир» в октябре подтвердили в пяти отелях.
Например, в Papillon Zeugma Relaxury после прекращения приема «Мира» банком Ziraat подключили российскую систему Sigma, которая успешно работает с картами «Мир». Она принимает нацкарты, а затем отправляет перевод банку в России за вычетом комиссии, сообщили изданию в кол-центре отеля. Другая гостиница, Papillon Belvil, берет к оплате не только «пластик» «Мир», но и Visa и Mastercard, выпущенные в России: для успешных платежей их проводят через систему-посредник, обходя таким образом западные санкции против российской платежной системы.
Здесь не рассказали, какую именно альтернативу применяют, однако пояснили механизм оплаты: цена гостиничных услуг и товаров рассчитывается в евро, затем терминал переводит стоимость в рубли по курсу около 72−74 рублей за евро, после чего гость отеля может либо согласиться и оплатить картой, либо рассчитаться с принимающей стороной другим способом.
Три отеля турецкой сети Nirvana подтвердили «Известиям» возможность оплаты услуг картой «Мир», подробности выполнения транзакции там не уточнили.
По сведениям издания, успешные операции по картам национальной платежной системы подтвердили и в российских банках (в частности, в Почта Банке), о своем удачном опыте оплат картами в Турции сообщают и сами туристы в профильных телеграм-каналах, добавляет газета. Причем речь идет не только об отелях, но и аптеках и торговых центрах.
Ситуацию пояснила глава Национального платежного совета Алма Обаева, которая считает, что турецкие банки-эквайеры могли отключить только часть терминалов от приема «Мира». Она также не исключает, что продавцы в Турции заключили договор с российскими банками для приема карт.
По мнению другого эксперта, ведущего экономиста информационно-аналитического центра TeleTrade Алексея Федорова, турецкие отели открывают счет в электронной платежной системе и проводят через него операции с российскими картами.
Комиссии таких посредников обычно составляют от 0,7 до 2,7% и примерно в 2−2,5 раза выше, чем при проведении трансграничных платежей российскими банками, зато это позволяет решить вопрос приема нацкарт.
Об отказе принимать карты «Мир» тремя турецкими госбанками (Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank) стало известно в конце сентября. Причиной называют санкции, которые грозят финансовым организациям со стороны США за поддержку российской платежной системы. Ранее сообщалось, что «Мир» прекратили использовать два крупных частных банка страны — Isbank и Denizbank. Таким образом, от карты отказались все пять турецких банков, работавших с ней прежде, передает местный телеканал NTV. После этого появилась информация, что власти страны предложили россиянам использовать вместо «Мира» свою национальную платежную систему Troy.
Также в конце сентября стало известно о прекращении работы российских карт «Мир» в Узбекистане. Позже один из крупнейших киргизских банков, «Компаньон», перестал обслуживать карты российской платежной системы «Мир», об этом сообщили 4 октября. 18 октября другие два киргизских банка (Дос-Кредобанк и Бакай Банк) приостановили проведения операций с российскими картами «Мир», эту информацию РБК подтвердили в кол-центре банка.