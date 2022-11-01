15:27 (мск), источник: Коммерсантъ
«Победа» возобновит полеты в Турцию с декабря
Лоукостер «Победа» собирается возобновить рейсы в Турцию в декабре этого года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
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«Победа» планирует начать полеты в аэропорт Стамбула им. Сабихи Гекчен с 1 декабря, с 21 декабря также должны возобновиться рейсы в международный аэропорт Стамбул. Рейсы в каждый аэропорт будут выполняться ежедневно.
Также с 24 декабря компания собирается начать рейсы в Аланью с частотой три раза в неделю. С 23 декабря — в Анталью с частотой четыре раза в неделю.
Весной «Победа» прекратила полеты заграницу из-за санкций против России, введенных в ответ на военную операцию на Украине. Сейчас «Победа» выполняет рейсы только по России и в Белоруссию.
Олеся Павленко