«Ромир» оценил среднюю стоимость базовой продовольственной корзины в России

Для расчета этого показателя аналитики составили и проанализировали список товаров марок среднеценового сегмента, которые есть в наличии в девяти торговых сетях в 18 городах России.
Из проанализированных торговых сетей формата «магазины у дома» самая высокая средняя стоимость продовольственной корзины зафиксирована во «ВкусВилл» (5 103 руб.), а самая низкая — в «Пятерочке» (3 315 руб). В группе супермаркетов и гипермаркетов самой дорогой сетью оказалась Spar (4 095 руб.), а самыми доступными — «Магнит Гипермаркет» (3 716 руб.) и «Лента» (3 831 руб.).
28 октября Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых — регулятор решил взять паузу после того, как с апреля шесть раз подряд снижал ставку с 20%. По оценке ЦБ, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев, но в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения. Прогнозный диапазон ЦБ по инфляции при этом составит 12−13% по итогам года.
За неделю с 18 по 24 октября годовая инфляция в России замедлилась до 12,88%, сообщало Минэкономразвития. В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,15% преимущественно за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции. Росстат тогда сообщил, что инфляция за неделю с 18 по 24 октября составила 0,08% после 0,02, 0,03, 0,07 и 0,08% в предыдущие четыре недели. До этого на протяжении 11 недель подряд наблюдалась дефляция.