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16:41 (мск), источник: Ведомости

«Ромир» оценил среднюю стоимость базовой продовольственной корзины в России

Средняя стоимость базовой продовольственной корзины жителя России составила 3 823 руб., следует из результатов исследования холдинга «Ромир», охватившего 32 товарные группы.

Источник: РИА "Новости"

Для расчета этого показателя аналитики составили и проанализировали список товаров марок среднеценового сегмента, которые есть в наличии в девяти торговых сетях в 18 городах России.

Выяснилось, что самые высокие цены на продукты по исследуемым сетям — в Санкт-Петербурге, где средняя потребительской продуктовой корзины составила 4 082 руб. В пятерку городов с самой дорогой базовой продовольственной корзиной также вошли Химки (4067 руб.), Москва (4047 руб.), Мытищи (4010 руб.) и Уфа (3976 руб.).

Из проанализированных торговых сетей формата «магазины у дома» самая высокая средняя стоимость продовольственной корзины зафиксирована во «ВкусВилл» (5 103 руб.), а самая низкая — в «Пятерочке» (3 315 руб). В группе супермаркетов и гипермаркетов самой дорогой сетью оказалась Spar (4 095 руб.), а самыми доступными — «Магнит Гипермаркет» (3 716 руб.) и «Лента» (3 831 руб.).

28 октября Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых — регулятор решил взять паузу после того, как с апреля шесть раз подряд снижал ставку с 20%. По оценке ЦБ, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев, но в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения. Прогнозный диапазон ЦБ по инфляции при этом составит 12−13% по итогам года.

За неделю с 18 по 24 октября годовая инфляция в России замедлилась до 12,88%, сообщало Минэкономразвития. В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,15% преимущественно за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции. Росстат тогда сообщил, что инфляция за неделю с 18 по 24 октября составила 0,08% после 0,02, 0,03, 0,07 и 0,08% в предыдущие четыре недели. До этого на протяжении 11 недель подряд наблюдалась дефляция.

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