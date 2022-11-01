16:30 (мск), источник: ТАСС
В ЕС заявили о готовности поставлять электроэнергию Украине в случае дефицита
При этом в Евросоюзе не уточнили, сколько электроэнергии ЕС готов поставлять Киеву.
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КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Европейский союз готов поставлять Украине электроэнергию в случае ее дефицита в этой стране. Об этом в интервью агентству УНИАН сообщила европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон, которая во вторник прибыла в Киев с визитом.
«Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы через две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались. В этой системе электроэнергия может передаваться в обоих направлениях. Это значит, что Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС», — приводит агентство слова еврокомиссара в своем телеграм-канале. Так что если на Украине возникнет ее дефицит, ЕС окажет ей помощь. При этом еврокомиссар не уточнила, сколько электроэнергии ЕС готов поставлять Украине.
Государственный энерготрейдер «Энергетическая компания Украины» (АО «ЭКУ») сообщил в четверг, что в первый раз в тестовом режиме импортировал электроэнергию из Словакии. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 12 октября подтвердил факт прекращения экспорта электроэнергии в ЕС.
Временные отключения электроэнергии на Украине начались с 19 октября. В четверг замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко заявил о необходимости ужесточить отключения электричества. Неделю назад глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил в интервью германской газете Handelsblatt, что предстоящая зима будет «худшей в истории» Украины, предупредив о серьезных перебоях с электричеством и проблемах с отоплением. Витренко отметил, что 40% объектов электроэнергетики на Украине разрушены. Ранее в интервью британской газете The Guardian Витренко утверждал, что без финансовой помощи Запада Украина будет испытывать недостаток газа зимой, что может привести к отключениям электричества на большой части территории страны.
После террористической атаки Украины на Крымский мост Путин сообщил о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. По его словам, украинские власти уже давно используют террористические методы, предпринята в том числе попытка подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток», наносятся удары по Запорожской АЭС, совершены три теракта в отношении Курской АЭС. Президент РФ предупредил Киев о жестких ответах на подобные действия.