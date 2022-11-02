Прямые авиарейсы из России доступны в 31 страну, хотя полгода назад их было 15

Об этом рассказали «Российской газете» представители индустрии путешествий. Возможностей для поездки за границу у жителей нашей страны стало больше не только благодаря российским, но также и зарубежным авиакомпаниям, которые за три квартала этого года вдвое увеличили перевозки в Россию.
В марте после введения санкций в отношении России авиасообщение с Европой почти полностью прекратилось, а полеты в другие части света российские авиакомпании серьезно сократили из-за отсутствия страхования самолетов и появления рисков их ареста. Зарубежные компании, предоставившие в лизинг российским перевозчикам самолеты Boeing и Airbus, в одностороннем порядке расторгли контракты и потребовали вернуть самолеты. В России делать это отказались (нужно же было на чем-то летать). Но летать за рубеж на таких воздушных судах стало опасно из-за риска ареста самолетов. Зарубежные авиакомпании также сократили полеты в Россию из-за сложностей со страхованием.
Но проблему постепенно решали. И если в апреле, как сообщала Ассоциация туроператоров России, прямыми рейсами можно было улететь только в 15 стран, то к октябрю таких направлений уже 31, рассказывают в компании-агрегаторе «Туту.ру». Среди новых направлений — Катар, Тунис, Таиланд, Афганистан, Сейшелы и Иордания.
Российские авиакомпании продолжали летать преимущественно в соседние страны — Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армению, Таджикистан, Туркменистан, Киргизию.
Из направлений же дальнего зарубежья граждане России сейчас могут летать прямыми рейсами отечественных авиакомпаний прежде всего в Турцию, ОАЭ, Египет и Мальдивы.
Но к расширению географии подключились и зарубежные перевозчики. Конечно, вновь открывались новые направления для прямых перелетов за счет стран Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. Но в этом перечне есть даже одно европейское направление. В Сербию прямые рейсы из России выполняет авиакомпания Air Serbia.
Как поясняли ранее в Росавиации, рейсы выполняются российскими и зарубежными авиакомпаниями на паритетной основе. Российские авиакомпании имеют разрешения на полеты за рубеж от Росавиации, но не всегда могут воспользоваться ими в полном объеме из-за отсутствия самолетов, не попадающих в зону риска.
Ситуация улучшается. Если в еще в июне у отечественных перевозчиков было 44 самолета зарубежного производства, которые они могли отправлять на международные рейсы, то сейчас есть уже 89, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, пояснивший, что перевозчикам удалось застраховать, выкупить самолеты.
Тем не менее, некоторые направления стали доступны для жителей России преимущественно благодаря рейсам зарубежных авиакомпаний. Неудивительно, что, как сообщает газета «Известия», они вдвое нарастили перевозки в Россию. С января по сентябрь рейсами зарубежных авиакомпаний воспользовались 8,7 млн человек (за аналогичный период прошлого года — 4 млн), а российских — 13 млн пассажиров, сообщает издание со ссылкой на доклад Росавиации.
Официальные данные сейчас не публикуются. Подтверждать эту информацию в ведомстве не стали. Однако в целом очевидно, что текущая ситуация позволяет авиакомпаниям из дружественных России государств занять место ушедших европейских, чем они сейчас и занимаются, судя по статистике. Например, по данным онлайн-табло московских аэропортов, заметно, что на направлениях дальнего зарубежья явно преобладают рейсы зарубежных же авиакомпаний. В ОАЭ сейчас летают Emirates, Qatar Airways, Air Arabia, Etihad Airways, flydubai, в Египет — EgyptAir, AlMasria Universal Airlines, в Бахрейн — Gulf Air, в Эфиопию — Ethiopian Airlines, в Иран и Ирак — Mahan Air.
Впрочем, и у российских авиаперевозчиков не все так плохо. «Аэрофлот» совсем недавно объявил данные по пассажиропотоку. За 9 месяцев 2022 года он перевез 31,3 млн человек против 34,2 млн человек годом ранее, падение составило 10%. Прироста пассажиропотока сейчас нет, но и потери в сравнении с 2021 годом совсем не огромные. А по предварительным данным минтранса, с января по октябрь 2022 года, российские авиакомпании перевезли 80 млн пассажиров, против 94,6 млн пассажиров в 2021 году. В итоге получилось, как в старом анекдоте: ожидали, что будет «ужас-ужас-ужас», а получился просто «ужас».
Больше авиакомпаний и рейсов — ниже цены. По данным сервисов бронирования, средняя стоимость авиабилетов с марта по октябрь снизилась. Например, перелеты из Москвы в Баку подешевели в 1,5 раза и сейчас обходятся в 29,3 тыс. рублей туда и обратно. Стоимость перелета в Ереван снизилась в 1,3 раза. Меньше всего подешевели перелеты в Ош и Бишкек — на 23% и на 20% соответственно.
Однако за год стоимость перелетов за рубеж все же выросла из-за общей инфляции и увеличившегося спроса.
Так, перелеты из Москвы в Стамбул стали обходиться путешественникам в октябре этого года в два раза дороже, чем год назад. Сейчас авиаперелет обойдется в 41,7 тыс. рублей в обе стороны.
Не спасает даже увеличившееся количество рейсов. Предложение пока так и не может догнать спрос. По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, доля зарубежных авиабронирований в летний туристический сезон с июня по конец августа 2019 года составляла 17%, а этим летом она упала уже до 11%. Но количество зарубежных рейсов при этом снизилось в разы.
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