«Билайн» получает прописку

Нидерландский холдинг Veon объявил о проведении конкурсного процесса продажи в отношении своего российского актива «Вымпелком», следует из сообщения холдинга. В настоящее время Veon изучает варианты, чтобы «обеспечить достижение оптимального результата для всех заинтересованных сторон», сказано в сообщении. В самом «Вымпелкоме» подтвердили, что акционером запущен процесс реструктуризации владения оператором.
Источник «Ъ» знакомый с деталями процесса утверждает, что речь идет о передаче управления российским бизнесом топ-менеджменту.
На компанию было наложено множество регуляторных ограничений в связи с тем, что акционером компании является иностранный холдинг из недружественной юрисдикции, отметили в пресс-службе «Вымпелкома»: «Это привело к тому, что компания находится в менее выгодном положении по сравнению с другими игроками телеком-рынка».
В частности, с учетом принятых ранее поправок к закону о госзакупках с 2023 года ведущие бизнес в РФ структуры международных групп компаний с долей прямого или косвенного владения более 10% не смогут участвовать в госзаказе.
В сентябре Минцифры попросило сделать исключение для «Вымпелкома», чтобы он смог поставлять услуги ведомствам до 1 января 2024 года.
С 2018 по 2022 год включительно компания участвовала в качестве подрядчика по госзакупкам общей стоимостью 9,2 млрд руб.
Российским «Вымпелком» владеет нидерландский холдинг Veon, 25% которого принадлежит Letterone Holdings. Учредители Letterone Holdings Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, а также член совета Петр Авен находятся под западными санкциями с весны 2022 года. В мае Алексей Кузьмичев и Герман Хан вышли из числа совладельцев LetterOne. Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев также являются основателями «Альфа-Групп», Михаил Фридман возглавляет наблюдательный совет «Альфа-групп».
В годовом отчете Veon говорилось, что репутация холдинга пострадала «в результате связи подсанкционных лиц с крупнейшим акционером». В августе компания также допустила, что ей придется остановить развитие сетей в России из-за санкций. Также Veon заявлял, что изучает возможность оптимизации активов на «неподходящих» рынках. Ранее, в июне Veon продала актив в Грузии местному бизнесмену, до 2023 года планируется продажа башенных активов в Бангладеш, Пакистане и Украине.
По данным Veon, за второй квартал 2022 года на Россию приходилось больше половины выручки холдинга, то есть чуть более $1 млрд.
По количеству мобильных абонентов (47 млн) ПАО «Вымпелком» уступал только пакистанским активам (75,5 млн подписчиков). Выручка ПАО по итогам 2021 года составила 286 млрд руб. при чистой прибыли 3 млрд руб.
Выйдя из владения «Вымпелкома» Veon сократит для себя прежде всего репутационные риски, считает партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин: «На зарубежные компании сейчас оказывают давление, требуя ухода с российского рынка». Veon это поможет избежать возможного наложения санкций, отметил Сергей Гландин. Veon давно заинтересован в выходе из «Вымпелкома».
Еще в 2019 году Bloomberg сообщил, что холдинг в 2018 году собирался продать «ВымпелКом» и вел переговоры с «Ростелекомом», но стороны не смогли договориться о цене.
В текущей ситуации именно продажа «Вымпелкома» стороннему российскому инвестору была бы затруднена, поскольку есть ограничения на вывод капитала из страны, отмечает собеседник «Ъ» на телекоммуникационном рынке: «Подобная сделка потребовала одобрения правительственной комиссии. В данном случае сделка будет безденежная». Кроме того, найти покупателя на такой актив непросто в целом с учетом экономической ситуации, добавляет он. По оценке аналитика «Финам» Леонида Делицына, стоимость бизнеса всего холдинга Veon составляет $10,7 млрд, но рыночная капитализация отличается на величину долга и составляет лишь $911 млн.
Бизнес самого «Вымпелкома» он оценивает около $5 млрд. руб.
С учетом складывающейся за последние 8 месяцев ситуации, наиболее логичным и разумным способом выхода из «Вымпелкома» со стороны Veon можно назвать передачу актива менеджменту, считает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко: «Такая форма позволит сохранить правильный рыночный статус, избежать операционных сложностей для оператора, а также удовлетворить юридические потребности регуляторов». Передача бизнеса топ-менеджменту — второй по популярности способ ухода из России для иностранных компаний, отмечали в Oks Labs.
На конец июля из свыше 50 закрытых сделок менеджмент выступал покупателем примерно в 30% случаев.
Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что российское владение «Вымпелкомом» может позитивно сказаться на бизнесе компании: «После объединили с украинским “Киевстар” в 2009 году, компания не получала существенные инвестиций для развития сети». Сейчас же, компания будет наиболее сосредоточена на развитии с учетом экономической и политической ситуации в стране.
Анастасия Гаврилюк, Юлия Тишина